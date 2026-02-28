'Blade Runner Live' en Ifema: el clásico de Ridley Scott cobra vida este mayo con música en directo

El universo distópico de Blade Runneraterriza en la capital para ofrecer una experiencia sensorial sin precedentes que redefine el concepto de cine-concierto. Los próximos 2 y 3 de mayo de 2026, el Palacio Municipal de Ifema se transformará en el Los Ángeles de neón y lluvia que imaginó Ridley Scott, pero esta vez con un aliciente que trasciende la pantalla: la icónica banda sonora de Vangelis interpretada íntegramente en directo.

Tras agotar entradas en Barcelona y consolidarse como uno de los grandes hitos de la temporada, este espectáculo llega a Madrid como una cita imprescindible para los amantes de la ciencia ficción, el diseño sonoro y la cultura pop.

Una experiencia inmersiva

Blade Runner Live no se presenta como una simple proyección, sino que promete ser "un tributo vivo y vibrante a la obra maestra de 1982". Así, los asistentes podrán disfrutar de la versión The Final Cut del director en una imponente pantalla HD y en versión original subtitulada (VOSE).

Mientras las imágenes fluyen, la prestigiosa formación británica The Avex Ensemble ejecuta la partitura en sincronía, elevando la carga emocional de cada escena de forma única. El proyecto llega a la ciudad con el sello de calidad del Palau de la Música Catalana y la Orquesta Sinfónica del Vallés, bajo una producción de Avex Classics International en colaboración con Warner Bros.

La dirección corre a cargo de Pete Billington, quien ha trabajado con figuras como Rick Astley o Alison Moyet, lo que adelanta una gran fidelidad a los sintetizadores originales que marcaron una época.

Representación de 'Blade Runner Live' en el Royal Albert Hall de Londres / Paul Sanders | IFEMA

Basada en la célebre novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, la película nos presentó a Rick Deckard (Harrison Ford) en su melancólica caza de los replicantes Nexus-6. Más allá de su trama policial, la cinta se convirtió en un pilar filosófico del cine contemporáneo gracias a momentos imborrables como el monólogo existencial de Lágrimas en la lluvia de Rutger Hauer, que sigue resonando en la memoria colectiva.

La música de Vangelis, con su uso pionero de texturas electrónicas y sintetizadores como el legendario Yamaha CS-80, es el alma del filme. Que esta sonoridad llegue a un escenario como el de IFEMA aspira a redescubrir la obra desde una perspectiva física para que el espectador no solo vea la película, sino que sienta la vibración de cada nota en un entorno acústico diseñado para la técnica.

El universo se expande: nuevo 'spin-off' en camino

Para los seguidores que no tienen suficiente con el evento en Ifema, la franquicia Blade Runner vive una segunda juventud dorada. Casi al mismo tiempo que el concierto de Madrid, se ha anunciado el lanzamiento de un nuevo capítulo que expande este universo narrativo en formato cómic.

Mientras Madrid celebra el legado original, el 6 de mayo de 2026 se publicará el nuevo spin-off, Blade Runner: Tokyo Nexus: To Lose Is To Win. Esta miniserie de cuatro partes, editada por Titan Comics, sigue a Mead y Stix, dos exsoldados y detectives privados en una Tokio futurista asolada por conspiraciones de la Tyrell Corporation.

Imagen de 'Blade Runner: Tokyo Nexus: To Lose Is To Win' / TITAN COMICS

Es el complemento perfecto para entender cómo los dilemas sobre la humanidad y la tecnología siguen expandiéndose hacia nuevos horizontes narrativos décadas después.

¿Cómo conseguir las entradas?

Si quieres ser testigo de cómo la música de Vangelis rompe la barrera de la pantalla en su llegada a Ifema, estos son los detalles clave para asegurar tu asiento:

