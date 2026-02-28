El Atlético afronta el partido 'puente' ante el Oviedo con un ojo en Barcelona y otro en el futuro de Griezmann

La más reciente visita liguera del Atlético de Madrid al estadio Carlos Tartiere se remonta a su etapa en Segunda División. Fue en 2002, con victoria rojiblanca por 2-3. Hoy el contexto es muy distinto: el conjunto madrileño atraviesa un periodo de reajuste en el campeonato doméstico, pendiente de resolver el futuro de Antoine Griezmann y con la mirada puesta en la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Enfrente estará un Real Oviedo que afronta el choque como una auténtica final por la permanencia.

El Tartiere no es una plaza cualquiera para el Atlético. Allí quedó ligado uno de los capítulos más duros de su historia: el descenso consumado el 7 de mayo de 2000, una caída tan inesperada como traumática que obligó al club a pasar dos cursos en la categoría de plata.

El retorno a la élite europea no fue inmediato. Tardó cinco años en recuperar su sitio en la Champions y aún más en consolidarse como potencia, ya bajo la dirección de Diego Simeone. Con el técnico argentino al frente, el Atlético sumó ocho títulos -entre ellos dos Ligas- y se asentó de forma habitual en la Liga de Campeones. Sin embargo, su último trofeo data de 2021 y en la presente Liga el título parece fuera de alcance ante el pulso que mantienen FC Barcelona y Real Madrid.

El nombre propio en clave rojiblanca es Griezmann. El Orlando City aprieta para incorporarlo cuanto antes, aunque Simeone evitó pronunciarse con rotundidad: aseguró que habla con el delantero y que es consciente de su importancia en el equipo, pero pidió evitar presiones y especulaciones. En la misma línea se expresó el director de fútbol profesional, Mateu Alemany, desde Nyon, donde el Atlético conoció a su rival de octavos de final de la Champions, el Tottenham Hotspur.

Más allá del mercado, el técnico argentino planea rotaciones tras el triunfo europeo del martes frente al Club Brujas y antes de afrontar la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona en el Camp Nou, donde defenderá un contundente 4-0. Entre el duelo en Oviedo y el compromiso en la ciudad condal habrá apenas 70 horas, lo que obliga a gestionar esfuerzos. Ya hubo cambios masivos frente al Levante UD (0-0) y en la derrota ante el Rayo Vallecano (3-0). Pablo Barrios continúa de baja y Nico González es duda tras reincorporarse al grupo.

En la clasificación, el Atlético solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos de Liga y tres de los ocho disputados en 2026. Es cuarto, a tres puntos del Villarreal CF, aunque mantiene seis de ventaja sobre el Real Betis tras imponerse 4-2 al RCD Espanyol.

El Oviedo, por su parte, es colista con 17 puntos, a ocho de la zona de salvación que marca el Rayo, con el que además tiene pendiente un duelo directo en Vallecas. Desde la llegada del técnico uruguayo Guillermo Almada, el equipo ha sumado una victoria, cuatro empates y tres derrotas, aunque ha mejorado su imagen competitiva.

Noticias relacionadas

Almada no podrá contar con el lesionado Eric Bailly y mantiene las ausencias de David Costas y Ovie Ejaria, pero recupera a Santiago Colombatto tras sanción. La principal incógnita para este sábado radica en el centro del campo: apostar por el regreso de Colombatto, habitual titular cuando está disponible, o dar continuidad a la dupla formada por Nico Fonseca y Kwasi Sibo.