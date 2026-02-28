Arroyomolinos y Navalcarnero concentran el 40 % de los nacimientos del suroeste de Madrid

La Comunidad de Madrid alcanzó en 2025 los 7.137.031 habitantes, lo que supone un incremento de casi un 2 % respecto a 2024. El informe de análisis demográfico dado a conocer esta semana por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, sitúa el aumento en 135.316 nuevos residentes.

A nivel municipal, Madarcos se mantiene como el municipio más pequeño de la región, con 69 habitantes. Patones destaca por registrar la mayor tasa de mujeres, con un promedio de seis mujeres por cada cinco hombres. Y Arroyomolinos aparece como el municipio con menor edad media en 2025, con 36,24 años, además de ser el que reúne un mayor número de población menor de 15 años.

Sierra Norte: pueblos por debajo de los 100 vecinos

En la Sierra Norte, formada por 44 municipios, seis localidades cuentan con menos de 100 habitantes. Robregordo es el que presenta el mayor crecimiento proporcional en el último año, al pasar de 73 residentes en 2024 a 79 en 2025. En esta misma zona, Prádena del Rincón sobresale por su mayor proporción de población infantil de 0 a 4 años.

Sudeste y sudoeste: crecimientos por encima del 14%

Las zonas sudeste y sudoeste han seguido trayectorias similares en los últimos cinco años, con incrementos por encima del 14 %.

En el sudeste, Pozuelo del Rey resalta por haber cuadruplicado su población en los últimos 20 años y Carabaña por ser el municipio de menos de 5.000 habitantes que más personas ha empadronado en la zona desde 2019. En el sudoeste, Arroyomolinos y Navalcarnero concentraron el pasado año el 40 % de los nacimientos del área. También destacan Aldea del Fresno y Santa María de la Alameda, con aumentos del 23 % y del 26 % desde el año pasado, respectivamente.

142 municipios por debajo de 20.000 habitantes: mucho territorio, poca población

La región cuenta con 142 municipios por debajo del umbral de los 20.000 habitantes. En conjunto, abarcan el 67,3 % del territorio, pero albergan solo el 8,8% de la población total (628.545 residentes en 2025).

Desde 2019, este grupo ha crecido un 11,22 %, frente al 3,61 % del resto de España. En 2005, esta franja incluía 151 municipios, pero el crecimiento de varios ha reducido la cifra. Es el caso de Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Humanes de Madrid, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, San Martín de la Vega, Torrelodones o Villanueva de la Cañada.

La franja de población de menos de 2.500 habitantes la componen 70 municipios. Ocupan el 28 % del territorio y representan únicamente el 1 % de la población total, con casi 64.400 censados.

En los últimos cinco años, este bloque registra un aumento del 15,77 %, muy por encima del dato nacional en municipios equivalentes (1,13 %). Desde 2019, Chapinería (2.705), Fresno de Torote (2.561) y Venturada (2.622) superan por primera vez ese umbral.

Madrid capital pierde peso, aunque seguirá creciendo

El consejero subrayó que hace dos décadas la población de la ciudad de Madrid representaba el 53% del conjunto regional y que, según las previsiones, en seis años se situará en el 44 %. "Va a seguir creciendo, pero lógicamente lo van a hacer con más intensidad el resto de municipios que no son la capital", indicó.

García Martín apuntó que el desplazamiento hacia el área metropolitana y municipios más pequeños se relaciona también con el aumento del precio de la vivienda, aunque lo enmarcó en un fenómeno "multifactorial y no responde solamente a un hecho". Asimismo, defendió el impulso a los desarrollos urbanísticos y la mejora de infraestructuras y dotaciones "capaces de absorber" el millón de habitantes más que se prevé en 15 años.

"La mejora de la conectividad, en las infraestructuras del transporte y la mejora de los servicios públicos y las dotaciones hace que cada vez más personas puedan decidir y puedan ver atractivo vivir en otro municipio que no sea la capital, que no sea la ciudad de Madrid. Nosotros lo que hacemos es tratar de dar los medios para que sea una decisión del propio ciudadano", explicó García Martín.