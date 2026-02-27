¿Vas a viajar a Londres? Este es el nuevo requisito obligatorio que necesitarás si eres madrileño

Notting Hill, el Palacio de Buckingham o el London Eye son algunos de los grandes atractivos que hacen que los madrileños viajen a Londres. Reino Unido es uno de los destinos más frecuentes, pero ahora algo ha cambiado y hay un nuevo requisito obligatorio que será imprescindible para poder pasear por las calles londinenses.

¿De qué documento se trata?

Este es un destino muy cómodo si tenemos en cuenta a que solo se encuentra a poco más de dos horas de la capital española. Ahora, se complica un poco más viajar a esta ciudad, ya que el gobierno británico ha comenzado a aplicar de manera estricta la exigencia de un nuevo documento.

A partir de ahora si deseas viajar desde España a Reino Unido, tendrás que contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, en inglés) para aquellos países que necesiten visado para estancias cortas. Según ha comunicado el Ministerio de Exteriores, las aerolíneas y otro tipo de transportistas estarán obligados a impedir el embarque a quienes no cuenten con esta autorización.

Obligatorio formato digital

Si deseas visitar a un amigo, hacer negocios o ver a familiares que vivan en el país británico, tendrás que solicitar la ETA como parte del nuevo sistema migratorio. La solicitud debe realizarse por vía electrónica, vinculada digitalmente al pasaporte y tiene validez de dos años. Su coste es de unas 16 libras, que equivale a 18,40 euros. Se recomienda tramitarla con al menos tres días laborables de antelación.

Los ciudadanos con doble nacionalidad británica y de otro lugar deben presentar un pasaporte británico válido o un Certificado de Derechos para viajar al Reino Unido. Este certificado, alternativo al pasaporte británico, solo se admitirá en formato digital, aunque mantendrá su validez indefinida.

La ETA posee una duración de dos años o hasta que se caduque el pasaporte con el que se ha solicitado. Durante este periodo se pueden realizar varios viajes al Reino Unido, siempre y cuando las estancias tengan una duración máxima de seis meses.

¿Y para trabajar?

En el marco de la actividad laboral, el nuevo documento obligatorio no permite aceptar un empleo con contrato en el Reino Unido ni trabajar por cuenta propia de manera continuada. Eso sí, hay algunas actividades profesionales que sí que se permiten: asistir a reuniones corporativas, impartir una conferencia puntual, participar como ponente en un evento académico o acudir a una feria comercial, siempre que sean compromisos profesionales puntuales y que hayan sido organizados previamente.

En el caso de los estudios es parecido. Si deseas realizar un curso corte que no supere los seis meses, la ETA es válida, pero para supuestos de estudios de larga duración, como un grado universitario completo, será necesario pedir un visado de estudiante.