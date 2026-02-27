La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Meses después del terremoto que Leire Martínez desató con Mi nombre, su debut en solitario sigue cosechando grandes números. Su dardo contra La Oreja de Van Gogh, que prescindió de ella tras 17 años liderando la banda, ojo, no para de sumar adeptos. Ahora bien, el resto de canciones están más que a la altura. La contundencia que abandera esta etapa la ha colocado en un lugar que, quizá, antes, no estaba reservado para ella. Ahora, empoderada y líder, no habrá quién la baje de ahí.