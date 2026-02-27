MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
‘Love You Till I Die’, de Maika Makovski
Qué gusto da escuchar a Maika Makovski en directo. No tiene nada que ver con hacerlo en un disco: lleva 20 primaveras dejándose la piel en cada concierto, visceral, sin cortapisas, siempre al servicio de la música. Es una de las autoras imprescindibles del indie patrio. Genuina, abrupta, hipnótica. Pocas escriben con el aire mediterráneo que tan bien sienta a sus melodías. El 4 de marzo celebrará en Barcelona tantos años de buenas canciones. Hablan de nosotros. Son sinceras. Le sobrevivirán.
'Zerua', de Kai Nakai
El reguetón feminista de Kai Nakai quiere acabar con los patrones arcaicos que la sociedad ha asumido durante años. Una batalla para la que se vale de su euskera natal, un idioma hasta la fecha poco explorado en este género. Con ecos de Ivy Queen y Karol G, ojo, no es baladí, el proyecto liderado por Iratxe Aguilera está cargado de baile, color y descaro: si aún no la conoce, este Zerua es una grata carta de presentación.
'¿Será diferente?', de Leire Martínez
Meses después del terremoto que Leire Martínez desató con Mi nombre, su debut en solitario sigue cosechando grandes números. Su dardo contra La Oreja de Van Gogh, que prescindió de ella tras 17 años liderando la banda, ojo, no para de sumar adeptos. Ahora bien, el resto de canciones están más que a la altura. La contundencia que abandera esta etapa la ha colocado en un lugar que, quizá, antes, no estaba reservado para ella. Ahora, empoderada y líder, no habrá quién la baje de ahí.
