Guardiola regresa al Bernabéu, el Barça vuelve a Newscastle y el Atlético se medirá al Tottenham

Suerte dispar en el sorteo de los octavos de la Champions 2025-26 que se ha celebrado este viernes en Nyon. El Barcelona se medirá al Newcastle, mientras el Real Madrid se cruzará con el Manchester City de Pepe Guardiola, y el Atlético viajará a Inglaterra para pelear con el Tottenham por un puesto en los cuartos de final. El morbo de la visita de Pep Guardiola al Bernabéu por segunda vez esta temporada está servido. Después de la victoria de los citizens en Chamartín en noviembre (1-2) con Xabi Alonso en el banquillo blanco, los ingleses llegan ahora a calibrar el calado del Madrid de Arbeloa. El primer partido se jugará en el Bernabéu y la vuelta lejos de Madrid. Después de recomendar a Xabi Alonso que debía "mear con la suya", Pep se enfrenta a Arbeloa, un "soldado de Mourinho" en los clásicos del Barça de Guardiola.

Emilio Butragueño declaró al respecto que "nos conocemos mucho, llevamos cinco temporadas jugando con ellos. Son un gran equipo, el primero se juega en el Bernabéu y hay que conseguir un buen resultado. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo. Tenemos jugadores lesionados y vamos a necesitar a todos, pero creemos que nuestros jugadores cumplirán las expectativas en una competición que además es especial para nosotros".

Atlético y Barça se medirían en cuartos

El Barcelona ha salvado el obstáculo del PSG, por lo que tendrá que regresar a Saint James’ Park como en septiembre, donde los culés ganaron al Newcastle (1-2) en la primera jornada de la ‘fase liga’. Si los de Hansi Flick pasan, en cuartos se medirán al ganador del partido entre Galatasaray y ‘reds’’, y en semifinales podría medirse a Atletico o al Newcastle. El Barça sólo será local en la vuelta de octavos, ni en cuartos ni en semifinales. Deco comentó que el Newcastle "es un rival duro en un campo complicado en el que hemos sufrido ya". Sobre la posibilidad de volver a cruzarse con el Atlético en cuartos comentó que "aún tenem,os pendiente un partido de Copa con ellos y el de Liga. Podrían ser muchos partidos ante el Atlético y todos en un mes". Y sobre la lesión de De Jong advirtió que "vamos a ver cómo evoluciona y si puede volver después del parón. Sin duda es un contratiempo".

Esto provocará que los azulgrana sorteen también un hipotético cruce con el Real Madrid hasta la final. A cambio se podría cruzar con el Atlético en cuartos con la vuelta en el Metropolitano. Para que se produzca este cruce los de Simeone deben dejar en la cuneta al Tottenham. El Tottenham parece un rival más asequible, ya que se encuentra en 16ª posición, a cuatro puntos del descenso, y ha cambiado de entrenador hace unas semanas con la llegada del croata Igor Tudor. En caso de pasar, los rojiblancos se medirán al ganador del Newcastle- Barça. Mateu Alemany apuntó que "el Tottenham es un rival que ha llegado a octavos y le respetamos. Ahora tenemos que estar pendiente de la Liga, con el Oviedo, luego la Copa y después la Champìons. Sobre todo en las dos últimas, en las que tenemos opciones de ganarlas. Hay que mantener los tres platillos dando vueltas". Sobre la posible salida de Griezmann advirtió que "son especulaciones porque tiene contrato hasta final de temporada y dos más. Nos tiene que ayudar a ganar muchas competiciones todavía".

Noticias relacionadas

Los octavos comenzarán el martes 10 de marzo y la vuelta se disputará la semana siguiente, los días 17 y 18. Y los otros cruces serán PSG-Chelsea, Liverpool-Galatasaray, Atalanta-Bayern, Bodo Glim-Sporting y Leverkusen-Arsenal. Y la final se disputará el 30 de mayo en Budapest.