Rivas Vaciamadrid derriba infraviviendas en la Cañada Real tras realojar a dos familias

El Ayuntamiento de Rivas ha procedido al derribo de dos infraviviendas del sector 4 de la Cañada Real, con el objetivo de que no vuelvan a ser ocupadas o puedan ser revendidas de forma fraudulenta, cuyos ocupantes residen en nuevas viviendas.

En el operativo, coordinado por el Comisionado de Ciudad y que se está desarrollando a lo largo de hoy, han intervenido Policía Local y Guardia Civil, así como personal de la Concejalía de Mantenimiento.

Dos de las familias que vivían en estas viviendas habían solicitado su realojo en una vivienda digna, en cumplimiento del Pacto Regional de la Cañada Real, y desde el pasado fin de semana ya residen en sus nuevas viviendas, ha informado el Ayuntamiento ripense en una nota.

En la misma parcela quedan otras dos familias, que han renunciado al realojo y han decidido judicializar el proceso por la vía contenciosa. Se trata de un proceso que inició el primer ocupante de la parcela y por el que cobraba, en concepto de alquiler fraudulento, a las familias realojadas.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha ganado todos los procesos judiciales de disciplina urbanística en Cañada Real, teniendo varias sentencias firmes de derribo a instancias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, han añadido.

Asimismo, han recordado que el suelo donde se asienta la Cañada Real es un suelo patrimonial de titularidad de la Comunidad de Madrid, calificado como ‘no urbanizable de protección’.

Desde la Oficina del Comisionado de Ciudad, el Ayuntamiento "ofrece la opción de acceso a una vivienda digna vía realojo" a las familias que cumplen los requisitos de vulnerabilidad y antigüedad que marcan tanto el Pacto Regional como la normativa autonómica de vivienda social y de emergencia, en convenio con la AVS.

Por otra parte, también se está asesorando en materia de alternativas habitacionales a quienes no cumplen con los requisitos legales para el realojo.