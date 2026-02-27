FÚTBOL
El Rayo Vallecano se enfrentará al Samsunspor turco en octavos de final de la Conference League
El equipo madrileño disputará la ida el 12 de marzo en Turquía, y la vuelta el 18 en Vallecas, buscando avanzar en la competición europea
EFE
El Rayo Vallecano ya conoce a su rival en los octavos de final de la Conference League de la UEFA 2026. El conjunto madrileño se enfrentará al Samsunspor turco tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
El equipo franjirrojo afrontará una eliminatoria exigente ante uno de los clubes emergentes del fútbol turco, con el objetivo de seguir avanzando en la competición continental y consolidar su crecimiento en Europa.
Fechas y estadios del Samsunspor vs Rayo Vallecano
El partido de ida se disputará el próximo 12 de marzo en el Nuevo Estadio Samsun 19 Mayis, donde el Samsunspor intentará aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para tomar ventaja en la eliminatoria.
La vuelta tendrá lugar el 18 de marzo en el Estadio de Vallecas, donde el Rayo Vallecano buscará hacer valer su fortaleza como local y sellar su clasificación para los cuartos de final.
El Rayo Vallecano quiere seguir haciendo historia en Europa
El enfrentamiento ante el Samsunspor representa una oportunidad clave para el Rayo Vallecano en su camino europeo. El conjunto madrileño aspira a mantener su buen rendimiento y superar una eliminatoria que se presenta igualada y competitiva.
- Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros
- Confirmado por la Agencia para el Empleo de Madrid: ya está abierta la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas
- Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana en San Fernando de Henares
- La Cueva de Altamira presenta su nueva realidad virtual: los madrileños podrán visitarla sin abandonar sus hogares
- ¿Quiénes son 'Los Pancetas', el nuevo núcleo duro de Ayuso en la Asamblea de Madrid?
- La Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de un montañero madrileño en el Circo de Gredos (Ávila)
- Los cines del Palacio de Hielo cambian de manos: la francesa MK2 se los vende al productor de Pajares y Esteso
- San Fernando de Henares busca a Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana sin móvil ni documentación