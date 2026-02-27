El Rayo Vallecano se enfrentará al Samsunspor turco en octavos de final de la Conference League

El Rayo Vallecano ya conoce a su rival en los octavos de final de la Conference League de la UEFA 2026. El conjunto madrileño se enfrentará al Samsunspor turco tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El equipo franjirrojo afrontará una eliminatoria exigente ante uno de los clubes emergentes del fútbol turco, con el objetivo de seguir avanzando en la competición continental y consolidar su crecimiento en Europa.

Fechas y estadios del Samsunspor vs Rayo Vallecano

El partido de ida se disputará el próximo 12 de marzo en el Nuevo Estadio Samsun 19 Mayis, donde el Samsunspor intentará aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para tomar ventaja en la eliminatoria.

La vuelta tendrá lugar el 18 de marzo en el Estadio de Vallecas, donde el Rayo Vallecano buscará hacer valer su fortaleza como local y sellar su clasificación para los cuartos de final.

El enfrentamiento ante el Samsunspor representa una oportunidad clave para el Rayo Vallecano en su camino europeo. El conjunto madrileño aspira a mantener su buen rendimiento y superar una eliminatoria que se presenta igualada y competitiva.