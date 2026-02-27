¿Qué saben los jóvenes sobre el golpe de Estado del 23-F?: "Es lo del atentado del metro, ¿no?"

El mismo día de la desclasificación de los papeles relacionados con el 23-F, moría Antonio Tejero a los 93 años de edad en Alzira (Valencia), el teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó con pistola en mano aquella tarde histórica de febrero en la tribuna del Congreso.

Documentos que han revelado como, en medio de los momentos más tensos del intento de golpe de Estado, Tejero tranquilizaba a su mujer Carmen, vía telefónica: "No va a haber sangre hija mía, no te preocupes". Un suceso que se enmarcó en un contexto de reformas políticas de Suárez para propiciar la transición de la dictadura a un sistema democrático, tras cinco años desde la muerte de Franco.

¿Cuánto saben las nuevas generaciones?

¿Qué fue el 23-F? ¿Quién fue Antonio Tejero? ¿Qué otros personajes estuvieron involucrados? Estas son algunas de las cuestiones que hemos querido hacer, preguntas que se han resuelto con un conocimiento desigual y confuso, pero que también entiende de respuestas acertadas. Y es que basta con la frase "quieto todo el mundo" para conocer si los jóvenes universitarios saben lo que fue el 23-F.

"Me has pillado" o "no tengo ni idea, estoy muy perdido", son algunas de las respuestas que han dado los jóvenes al ser preguntados sobre el intento de golpe de Estado producido en 1981 o sobre quién fue su autor.

Si el nombre de Antonio Tejero es nuevo para algunos, otros lo recuerdan de forma confusa como 'Fernando —posiblemente por el actor Fernando Tejero, protagonista de 'La que se avecina', una de las grandes series de su generación) y de los que lo conocen, hay quien solo sabe "que era militar y que tenía bigote". A muchos les suena, pero pocos saben con certeza de qué se trata: "Es lo del atentado del metro, ¿no?". También están los jóvenes que lo tienen claro y que además conocen los detalles: "Están en el techo del Congreso de los Diputados los restos de la bala". Incluso otros se atreven a opinar: "Un intento que gracias a Dios no acabó dando sus frutos".

Los resultados, con aciertos y errores, subrayan la importancia de conocer la historia reciente de España. Ya sea a través de la educación o de la cultura, será necesario que este evento se integre en el imaginario colectivo de los más jóvenes para entender y valorar la democracia actual.

Un velatorio entre titulares sobre los papeles del 23-F

La familia ha velado el cuerpo del golpista Antonio Tejero durante la noche del miércoles a la espera del funeral en Xàtiva este jueves en el Crematorio La Costera después de que el ex teniente coronel de la Guardia Civil falleciera sobre las 18:45 horas del mismo día en el que se desclasificaban los famosos documentos. Los seis hijos, que se encontraban en el domicilio de una de las hermanas a las afueras de Alzira en el momento del fallecimiento, junto a algunos de sus nietos, llegaron a media noche del miércoles al tanatorio de la calle Ronda de la Acequia de la Villa número 9, ubicado también en Xàtiva, para velar el cuerpo, en el sentido religioso, con oraciones en busca de consuelo y refugio.

La vida de Antonio Tejero después de la condena

Desde que fue puesto en libertad en 1996 sus señales de vida pública han sido escasas, aunque notorias. En 2006 publicó una carta al director del 'Melilla Hoy', asegurando que el Estatut catalán "mataría" a España; en 2012 denunció al entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, por "conspiración y proposición para la sedición"; y en 2023 denunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "traición a España" por negociar su investidura con independentistas catalanes y "asesinos de ETA".

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos.