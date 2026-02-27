PROTESTA
Un policía de Parla, en huelga de hambre por no poder conciliar con sus 9 hijos
El agente Bravo busca un cambio de turno o flexibilidad horaria para conciliar, pero el Ayuntamiento de Parla alega dificultades técnicas y un informe desfavorable a sus solicitudes
El conflicto laboral entre el Ayuntamiento de Parla y el agente Jorge Bravo ha alcanzado un punto crítico. El policía, padre de nueve hijos, inició una huelga de hambre el pasado lunes como medida de protesta tras el rechazo de sus solicitudes de conciliación. Según ha declarado en televisión, su intención es mantener el ayuno hasta que se le ofrezca una solución administrativa o se produzca su ingreso hospitalario.
Las peticiones de conciliación: turno de noche o flexibilidad
El agente sostiene que su situación familiar es insostenible con el cuadrante actual. Para solucionar esta problemática, ha presentado al consistorio diversas alternativas de horario, entre las que destacan el pase al turno de noche, la flexibilidad en el turno de tarde o la recuperación del antiguo turno de solape que se realizaba anteriormente.
Bravo justifica la petición del turno de noche por ser el que mejor se adapta a las necesidades de su cónyuge y sus hijos. Sin embargo, este turno es de difícil acceso en la plantilla policial, ya que conlleva una mayor remuneración y su adjudicación se realiza, entre otros, por criterios de antigüedad.
El agente ha descartado la reducción de jornada debido a que, con once personas a su cargo, requiere la integridad de su salario para el sustento familiar. Desde el Gobierno municipal de Parla se informa de que existen dificultades técnicas para atender las demandas del agente.
El consistorio se apoya en un informe técnico que no avala las medidas de conciliación solicitadas por Bravo en los términos planteados. Los argumentos municipales se centran en que el paso al turno de noche de un agente con menos antigüedad p que esperan plaza en ese horario.
