Una visita a la Casa Palazuelo, la Reapertura del Mercado de San Miguel o la Ruta del Cocido: cinco planes en Madrid que no te puedes perder este fin de semana

El buen tiempo, que ya anuncia la llegada de la primavera, ha empujado a los madrileños a salir de sus casas para disfrutar del sol y las altas temperaturas. Así, las calles y las terrazas prometen llenarse de bullicio en un fin de semana en la capital que estará marcado por propuestas culturales y gastronómicas.

Desde una visita guiada a la Casa Palazuelo hasta la reapertura del Mercado de San Miguel, los madrileños podrán admirar dos de los edificios históricos más icónicos de la capital de forma gratuita.

La exposición 'A la manera del Bosco' y la obra 'El nudo gordiano' de Israel Elejalde completan esta propuesta cultural que pretende hacer reflexionar a sus espectadores y visitantes. Además, la Ruta del Cocido reivindica un año más uno de los guisos identitarios del recetario castizo, invitando a los madrileños a rescatar el ritual de reunirse, compartir y "hacer mesa".

'A la manera del Bosco'

Esta exposición de pequeño formato presenta a través de la mano de la Fundación Juan March de Madrid y 'Solo Contemporary' dos pequeñas tablas realizadas por 's-Hertogenbosch, originario de Países Bajos y fiel seguidor del Bosco. Tituladas El cielo y El infierno, estas obras de marcado carácter surrealista, fantástico y metamórfico, proceden de un tríptico perdido dedicado al tema de El juicio final.

'Mundo al revés', parte de la colección SOLO en Madrid / Fundación Juan March

En un esfuerzo por mostrar como la imaginación desbordante, la sátira moral y el humor negro del Bosco siguen influyendo en el arte actual, la exposición permanecerá abierta al público de forma gratuita desde este viernes 27 de febrero hasta el próximo 12 de abril, con un aforo máximo de 25 personas.

Ruta del Cocido Madrileño

Tras el reconocimiento del cocido madrileño como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid, un total de 46 restaurantes de la región se han unido en la que ya es la 16ª Edición de la Ruta del Cocido Madrileño. Hasta el 31 de marzo, esta iniciativa que busca reivindicar uno de los guisos más identitarios del recetario castizo servirá a los madrileños un menú completo centrado en el cocido.

Parte del cocido de La Gran Tasca / La Gran Tasca

El formato y el precio será distinto según la casa, ya que la ruta incluye templos de toda la vida y restaurantes con propuestas más contemporáneas. Los clientes harán de jurado y votarán para decidir cuál de estos establecimientos se alzará con el título de Mejor Cocido Madrileño, un reconocimiento que actualmente ostenta La Gran Tasca.

📍En total participarán 46 restaurantes de Madrid, Guadalajara y Toledo, que pueden consultarse aquí 🗓️Hasta el 31 de marzo de 2026

Reapertura del Mercado de San Miguel

El Mercado de San Miguel retoma su actividad tras culminar la tercera fase del plan de rehabilitación y mantenimiento que iniciaron el pasado 2023. Con el 100% de sus arrendatarios y manteniendo intacto su concepto gastronómico, este icónico mercado del centro de Madrid reabre sus puertas e invita a todos los madrileños a disfrutar de los productos de la despensa española, así como de las propuestas de cocina internacional.

Ubicado en la plaza homónima, este "templo gastronómico" funciona como un centro de cultura culinaria / Mirador Madrid

Con más de 30 puestos, entre la oferta conviven pescados gallegos, jamón ibérico y elaboraciones de chefs reconocidos con estrellas Michelin. Con más de un siglo de trayectoria, el Mercado de San Miguel se sitúa entre los enclaves más visitados de la capital.

'El nudo gordiano' de Israel Elejalde

Esta adaptación de Paula Paz sobre la obra de Johnna Adams reflexiona acerca de la infancia y las decisiones difíciles. La obra, concebida para dos actrices, se desarrolla en una sala de profesores y expone un conflicto incómodo: el de mirar a la complejidad humana sin caer en soluciones fáciles.

La obra enfrenta a una madre devastada y una profesora bajo presión en una especie de 'thriller verbal' / Teatro Español

Dirigida por Israel Elejalde, el montaje enfrenta a una madre devastada y una profesora bajo presión que tratan de resolver, en una especie de thriller verbal, cómo manejar al pequeño Gidion. Los madrileños podrán disfrutar de la obra de esta autora estadounidense hasta el próximo 22 de marzo de martes a domingo en el Teatro Español. Además, el viernes 13 de marzo se ha organizado una función accesible con audiodescripción, bucle magnético, sobretítulos para sordos y sonido amplificado. Con una duración de aproximadamente dos horas, el precio por persona será de 18 euros.

🔗Las entradas, que pueden comprarse online, ascienden a 18 euros por persona 📍Teatro Español, Calle del Príncipe, 25, 28012 🗓️La obra podrá disfrutarse de martes a domingo a las 19:30 horas hasta el 22 de marzo

Visita guiada a la Casa Palazuelo

Situada junto a la Puerta del Sol, la Casa Palazuelo fue creada a petición de D. Demetrio Palazuelo Maroto, un emprendedor del siglo XIX. Hoy, convertida en una de las joyas más desconocidas del patrimonio que atesora Madrid, abre sus puertas en una visita guiada que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero a las 18:00 horas. Con una duración de hora y cuarto aproximadamente, la ruta comenzará en la Calle Mayor número 4.

Este edificio situado en la Calle Mayor fue creado por D. Demetrio Plazuelo, de la mano del arquitecto Antonio Palacios / Turismo Madrid

Esta actividad impulsada por Madrid en Ruta promete sumergir a los visitantes en la historia de este carismático edificio que, además, se mantiene en un magnífico estado de conservación. Para ello, la visita se realizará junto a la compañía de un guía especializado en Historia e Historia del Arte. Incluyendo tanto la visita interior como la azotea, la ruta tendrá un precio de 12 euros por persona y sus entradas podrán reservarse online a través de la página oficial de Madrid en Ruta.