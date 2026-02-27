La Comunidad de Madrid abre el plazo para optar a uno de los 442 pisos del Plan VIVE en Pinto: fecha y hora oficial

El próximo 3 de marzo a las 9:00 de la mañana se abrirá el plazo de inscripciones para solicitar uno de los 442 pisos que la Comunidad de Madrid está construyendo en la localidad de Pinto como parte del Plan VIVE. Según el Gobierno regional, estas viviendas estarán disponibles para sus inquilinos a partir del próximo mes de abril por un alquiler de 574 euros al mes.

Salomón Aguado, alcalde de Pinto, junto al consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo / Comunidad de Madrid

Entre los pisos de esta promoción, un total de 221 viviendas contarán con un solo dormitorio, 173 dispondrán de dos dormitorios y, los 28 restantes, contarán con tres. Además, como es habitual en las construcciones de esta iniciativa del ejecutivo regional, se pondrá a disposición de los futuros inquilinos plazas de garaje y zonas comunes, como piscina o gimnasio. La primera adjudicación, según informan desde la web de Sogeviso (gestor a cargo de la promoción), tendrá lugar el próximo 9 de marzo de 2026.

¿Quiénes pueden optar al Plan VIVE?

Entre los principales requisitos, las personas que deseen optar a una vivienda del Plan VIVE deben ser mayores de edad o menores emancipados, así como poseer la nacional española o la residencia legal en España. Además, la vivienda a la que se opta debe estar destinada a ser domicilio permanente y habitual y no se debe tener otra vivienda en propiedad.

El resto de la nomativa queda descrita en el Decreto 84/2020, del 7 de octubre, del Consejo de Gobierno / Comunidad de Madrid

En cuanto a los ingresos, se debe cumplir con los límites de ingresos correspondientes a la tabla del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y no se debe destinar más del 35% de los Ingresos netos anuales de la Unidad de Convivencia al pago de la renta total anual.

Aquellos ciudadanos empadronados y/o con su centro de trabajo en el municipio al que se opta a una vivienda tendrán prioridad en la adjudicación siempre que se tenga al menos 3 años de antigüedad y este periodo haya transcurrido sin interrupción inmediatamente anterior a la solicitud.

El resto de la nomativa queda descrita en el Decreto 84/2020, del 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, donde se regula el procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amaparo de concesión demanial en suelos de redes supramuniciales.

Un piso piloto

Desde principios del mes de febrero, en la calle Isaac Albéniz n.º 2, Portal B2, Bajo I, los interesados pueden visitar el piso piloto de la promoción. El horario, que no requiere de cita previa es:

De martes a viernes: de 14:00 horas a 20:00 horas.

de 14:00 horas a 20:00 horas. Sábado: de 9:00 horas a 15:00 horas.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo visita el piso piloto junto al alcalde de Pinto Salomón Aguado / Comunidad de Madrid

El 2 de febrero, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, visitó este piso piloto y destacó la gran expectación que esta iniciativa despierta entre los madrileños. "Los vecinos de Pinto podrán iniciar sus proyectos de vida en esta urbanización sin renunciar al entorno en el que han crecido", señalaba.

El Plan VIVE

Esta iniciativa, cuyo objetivo es el de facilitar el acceso a un hogar a jóvenes y familias, forma parte de la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas de la región. Basado en la colaboración público-privada, este proyecto pone suelo público, propiedad de la Administración a disposición del mercado. "Estas 442 viviendas forman parte de los cerca de 3.200 inmuebles del Plan VIVE que se van a finalizar a lo largo de 2026", recordaba el consejero.

De las 5.175 casas entregadas hasta la fecha, 2.116 se ubican en tres municipios del sur de la región: Alcorcón, Getafe y Móstoles / Comunidad de Madrid

Actualmente, un total de 5.175 casas han sido entregadas a los madrileños, con 2.116 viviendas divididas entre Getafe, Alcorcón y Móstoles. Pronto otras regiones la Comunidad de Madrid contarán a su vez con sus propias edificaciones, como Navalcarnero, que está construyendo 425 viviendas, Humanes de Madrid, con 50, Torrejón de la Calzada, con 61, y Aranjuez, con 400 viviendas en total.