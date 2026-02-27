Pillan a una mujer por alquilar pisos turísticos como larga estancia y sacar más de 20.000 euros a golpe de fianza

La escena se repitió varias veces: los inquilinos llegaban llave en mano y con el contrato firmado al que se suponía que iba a ser su nuevo hogar. Sin embargo, lo que se encontraban allí era a otras personas entrando maleta en mano y con el mismo juego de llaves. Así acabaron pillando a una mujer que se dedicaba a estafar a incautos alquilando pisos turísticos en Madrid como si fueran viviendas de larga estancia.

Según han informado fuentes policiales, la detenida tenía montada una operativa tan simple como eficaz: alquilaba una vivienda turística por unos días y, aprovechando el acceso, la ofertaba en plataformas de alquiler residencial. Para reforzar la tapadera, usurpaba identidades de otras personas, se presentaba como propietaria y enseñaba las estancias a los interesados.

Con su confianza ganada, llegaba el atraco: firmaba contratos con varios inquilinos a la vez, a los que les exigía el pago por adelantado de un mes de fianza y otro de garantía. El fraude quedaba al descubierto cuando los perjudicados intentaban instalarse y coincidían varios “inquilinos” en el mismo domicilio, cada uno convencido de haber cerrado el acuerdo legítimo.

La investigación arrancó en agosto, tras la denuncia de una víctima que, después de pagar la señal y formalizar el contrato, acudió a la vivienda y se encontró con otra persona instalándose, que también aseguraba haber alquilado ese inmueble. A partir de ahí, los agentes tiraron del hilo y confirmaron que las viviendas mostradas eran pisos turísticos que la presunta autora conseguía arrendar previamente con documentación obtenida de forma ilícita.

En total, los agentes han logrado identificar 12 hechos cometidos entre junio y septiembre del año pasado, periodo en el que la estafadora habría logrado hacerse con más de 20.000 euros. Una vez detenido, ha sido puesto a disposición judicial acusada de delitos de estafa y usurpación de identidad. La investigación sigue abierta por si aparecen nuevas víctimas.