Multas de hasta 500 euros por no llevar la documentación correcta: la DGT detalla los documentos obligatorios para los madrileños

Llevar la baliza V16 es obligatorio desde el 1 de enero de 2026. La Guardia Civil junto a la Dirección general de Tráfico (DGT) se encargan de que los conductores madrileños cumplan con esta normativa establecida con el fin de aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

En caso de avería, hace unos meses lo normal habría sido ponerse el chaleco reflectante y salir para colocar los triángulos de señalización. Ahora, simplemente hay que colocar este elemento, la baliza V16, en el punto más alto posible. Eso sí, siempre guardada en un lugar accesible como la guantera o el lateral del vehículo para que el conductor pueda acceder a ella rápidamente. Con este gesto ya te libras de una sanción de 80 euros, siempre que esté homologada.

Documentos obligatorios

Además de la baliza V16, hay otros documentos que debes llevar siempre contigo obligatoriamente. Según la DGT, el Permiso de Circulación es el documento que identifica la titularidad del vehículo, incluidos los vehículos especiales, tanto agrícolas como de obras y servicios.

Este es el Permiso de Circulación / DGT

De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento General de Circulación, el conductor de un vehículo está obligado a tener, llevar consigo y mostrar a los agentes de autoridad el permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de los ciclomotores. Además, especifica que podrá ser sustituido por una autorización provisional por la Jefatura de Tráfico, en caso de ser necesario.

No llevar el permiso de circulación en el vehículo supone una sanción económica de 10 euros. Si el documento no está actualizado, el coste de la multa asciende a los 80 euros, pero hay un caso todavía más grave: si el vehículo no tiene permiso de circulación, los conductores se enfrentan a una sanción de hasta 500 euros.

Los móviles son los nuevos permisos de conducir

Además, ahora ya no hay excusa para no llevarlo: la DGT ha puesto a disposición de los conductores una aplicación móvil gratuita para que puedas llevar tu permiso de conducción y la documentación de tus vehículos en forma digital en tu móvil.

En caso de llegar tarde y ya haber sido sancionado, podrás utilizar este servicio para pagar tus multas o realizar trámites desde ella como modificar el domicilio fiscal o solicitar el informe del vehículo. También indicar quién conducía el vehículo en caso de una sanción injusta, así como comprar tasas para realizar tus trámites o compartir la documentación de tus vehículos.

¿Qué documentación debes llevar en tu vehículo?

Todos los conductores deben llevar en vigor tres documentos obligatorios en el vehículo o en formato digital: el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de la ITV. Esto será lo primero que te pida un agente si te para o te ve involucrado en un incidente. Estos documentos son igualmente exigibles para los vehículos de alquiler, por lo que desde la DGT se recomienda comprobar que el vehículo incluye la documentación obligatoria.