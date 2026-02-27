Retrasos y averías en la C-5: Móstoles reclama al Gobierno un plan de choque integral ante la "falta de responsabilidad"

El Ayuntamiento de Móstoles ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "un plan de choque integral y absoluto" que rehabilite las vías de ferrocarril, especialmente de la C-5 de Cercanías, así como la "urgente" rehabilitación de la estación de Móstoles-El Soto. La iniciativa, impulsada por el PP y que ha salido adelante en el Pleno municipal gracias al apoyo de Vox y el concejal no adscrito, insiste en que "la falta de responsabilidad de este gobierno está llevando a nuestra red de ferrocarril al más absoluto abandono", algo que, dicen, se ha puesto de manifiesto con el accidente de Adamuz.

"De igual manera, los vecinos de Móstoles sufren cada día retrasos y bloqueos de la línea C5. Son centenares los mostoleños que llegan tarde a su trabajo por culpa de estas averías diarias o la promesa del Gobierno de España", reitera la propuesta, que llega justo cuando se cumple "un mes del fatídico descarrilamiento de Córdoba". Desde el PP afirman que "de sobra es sabido que la causa del descarrilamiento fue el estado de las vías de ferrocarril de alta velocidad", por lo que han exigido al Ministerio de Transportes "el mantenimiento adecuado de las vías de ferrocarril en todo el territorio español".

Para ello, reclaman además que "se dote de los elementos de seguridad necesarios que garanticen el buen funcionamiento y la puntualidad en sus viajes", especialmente de la C-5, además de que "garantice la seguridad para todos los usuarios de los servicios de alta velocidad en nuestro país".

Por otro lado, la propuesta recuerda "los tres años que llevan esperando los usuarios de la estación de Móstoles El Soto de su remodelación y adaptación para personas con diversidad funcional", un anuncio "del que no se sabe mas que el propio anuncio allá por el año 2023". Por ello se exige también al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "la rehabilitación de la estación de Móstoles-El Soto tal y como se comprometió en el año 2023 y que hasta el momento no ha realizado".