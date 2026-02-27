El Ministerio de Transportes aprueba la reforma de la A-3 en Madrid con una inversión de 540,8 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la autovía A-3 a su paso por Madrid. La intervención contará con un presupuesto de 540,8 millones de euros y permitirá modernizar uno de los principales corredores de acceso y salida de la capital, mejorando la movilidad y la seguridad vial.

Las obras abarcarán un total de 67 kilómetros de la A-3, desde su enlace con la M-30 en el kilómetro 3,8, hasta el límite provincial con Cuenca, en el kilómetro 70,7. Además, se incluye la adecuación de un tramo de 12 kilómetros de la carretera N-3, reforzando la funcionalidad y seguridad del conjunto del corredor. Esta actuación permitirá mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de desplazamiento en un eje clave para viajeros y transporte de mercancías entre Madrid y el Levante.

El anteproyecto contempla la rehabilitación integral del firme, la mejora de las estructuras existentes, la optimización de los accesos y la ampliación de bermas para incrementar la visibilidad y la seguridad. También se renovarán los sistemas de drenaje, señalización e iluminación, y se sustituirán los elementos de contención según los estándares actuales.

Las obras incluyen intervenciones en puentes, pasos superiores y ramales, con el objetivo de garantizar la durabilidad y la funcionalidad de la autovía.

Sistemas inteligentes de transporte y movilidad sostenible

Se incorporarán Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que permitirán una gestión más eficiente del tráfico mediante tecnología avanzada. Estos sistemas facilitarán el control en tiempo real, mejorarán la información a los conductores y aumentarán la capacidad de respuesta ante incidencias. Además, se implementarán carriles especializados para transporte público y se instalarán paneles de mensajería variable y cámaras de control.

Noticias relacionadas

El anuncio oficial de la aprobación del anteproyecto será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado, paso previo al desarrollo de los proyectos constructivos y al inicio de las obras en la autovía.