Metro de Madrid lanza un aviso sobre una norma que no todo el mundo cumple: "No es decoración ni está elegido al azar"

Desde los estudiantes que se trasladan a sus centros educativos, hasta los trabajadores que acuden a las oficinas, miles de madrileños utilizan el trasporte público cada día en la Comunidad de Madrid. A todos ellos ha querido referirse Metro de Madrid en su nuevo aviso, donde advierte: "No es decoración ni está elegido al azar".

Solo el pasado año, el Metro de Madrid registró un total de 736.874.012 usuarios, lo que supuso un nuevo récord histórico y, aunque al imaginar al típico pasajero de este transporte solemos pensar en alguien trajeado dirección al centro para cumplir con su jornada laboral, lo cierto es que muchos otros colectivos también suben a sus vagones diariamente.

La línea 1 ha sido la más utilizada y la estación de Sol, la que más pasajeros ha registrado durante el pasado ejercicio / Shutterstock

Asientos prioritarios

Las personas con movilidad reducida, los mayores y las mujeres embarazadas ya contaban con asientos prioritarios dentro de este trasporte público, que mediante unas pegatinas azules situadas en las ventanillas sobre los asientos señalizaban el propósito de estas plazas.

Unas pegatinas azules situadas en las ventanillas sobre los asientos señalizaban el propósito de estas plazas / Metro de Madrid en 'X'

Sin embargo, y en vista de que los usuarios no respetaban esta medida, Metro de Madrid ha decidido tomar una más drástica que permita a los viajeros identificar a simple vista estos asientos prioritarios. Con un color verde lima, los nuevos asientos que comenzaron a extenderse desde marzo de 2025, contrastan con los colores azulados o rojizos del vagón, mejorando la visibilidad de estos espacios.

Con cerca de 7.000 asientos prioritarios que se prevé se extiendan a todos los trenes del servicio, la empresa de transportes cree que esta medida permitirá una más fácil identificación de estos asientos, "de manera que se respeten mejor y se garantice su uso para las personas que más lo necesitan".

Así, Metro de Madrid ha querido aclarar su uso, explicando que, si bien estos asientos pueden ser utilizados por todos los pasajeros habituales de metro, en caso de que una persona con movilidad reducida, de mayor edad, o embarazada entrase en nuestro vagón, deberíamos cederle nuestro sitio.