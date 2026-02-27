Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Metro de Madrid y sus colores: un viaje por la evolución cromática del suburbano madrileño

El Metro de Madrid, con más de 297,78 kilómetros y 736,87 millones de viajeros anuales, exhibe en Chamartín una exposición de trenes clásicos, mostrando su evolución cromática y material móvil

En la exposición de la estación de Chamartín se puede recorrer el nacimiento y evolución del material móvil del suburbano

En la exposición de la estación de Chamartín se puede recorrer el nacimiento y evolución del material móvil del suburbano

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

El metro es una de las señas más icónicas de Madrid. Si echamos la vista atrás, su historia comenzó con una primera línea de solo 4 kilómetros y 8 estaciones. Hoy en día la red de metro de la capital ya cuenta con más de 297,78 kilómetros y más de 736,87 millones de viajeros al año, pero hay algo muy curioso que también a evolucionado a lo largo de los años: sus colores.

El primer color del metro

La historia se remonta al año 1919, cuando comenzó a funcionar el metro. Desde sus inicios hasta los años 70 fue el rojo el color protagonista, como el famoso tren Cuatro Caminos, Salamanca o Bulevares.

Diseño del coche de Cuatro Caminos.

Diseño del coche de Cuatro Caminos.

Fueron los trenes 1000 segunda serie los que además del rojo, introdujeron el blanco en la parte superior de los coches, un modelo que se puso en funcionamiento en las líneas 2 y 5 a finales de los años 60.

Un nuevo cambio de imagen

En 1974 comenzaron a ver la combinación de azul y blanco en los trenes de modelo 5000. En este año se produjo la transición de rojo al azul y blanco, que coincidió con las grandes ampliaciones de la red.

Este es un tren de la serie 5000.

Este es un tren de la serie 5000.

Una ampliación que se produjo desde finales de los años 70 hasta el 2011, una incorporación de un gran número de trenes. El Metro y el crecimiento del metro de Madrid asociaron su imagen precisamente con estos dos colores: el blanco y el azul como los colores más usados.

Pero no todo fue así

En la historia de metro también existen algunas excepciones que rompen con la norma: el tren 1000 primera serie que fue pintado de verde y blanco en el año 1965, un tren que todavía se puede visitar en la exposición de trenes clásicos de la estación de metro de Chamartín.

Este es el modelo clásico restaurado.

Este es el modelo clásico restaurado.

Un recorrido por la historia del metro

Además de este tren histórico, en la exposición de la estación de Chamartín se puede recorrer el nacimiento y evolución del material móvil del suburbano. Con el ánimo de recuperar el patrimonio histórico de la compañía, el metro madrileño ha hecho un importante esfuerzo por restaurar sus trenes clásicos que estuvieron en servicio entre 1919 y 1965.

Junto a estos trenes se pueden contemplar cerca de 100 elementos propios del suburbano e imágenes de un tiempo pasado que ahora está rescatado y que hace un recorrido hasta el metro moderno de nuestros días.

