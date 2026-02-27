El mercado inmobiliario de Madrid y Alcalá de Henares lideran la demanda residencial en España

El mercado inmobiliario nacional ha cerrado el último trimestre de 2025 con una tendencia de concentración muy marcada en la zona centro. La presión de los compradores sobre la oferta disponible sitúa a la Comunidad de Madrid como el epicentro absoluto del interés residencial en España, con la capital y su ciudad vecina, Alcalá de Henares, liderando el ranking de los mercados más tensionados del país.

Este fenómeno responde a una combinación de factores: la búsqueda de oportunidades laborales, la oferta de servicios y una progresiva falta de stock que empuja a los potenciales propietarios a competir por las viviendas disponibles.

Mientras que en la capital los precios medios de las operaciones rozan ya los 604.000 euros, el mercado alcalaíno se consolida como la alternativa predilecta para quienes buscan proximidad y servicios a un coste más asequible, con una media de 288.700 euros por inmueble.

El dinamismo de la periferia frente a las grandes capitales

La situación de Alcalá de Henares no es un caso aislado, pero sí el más representativo. Su segunda posición en el ranking nacional de demanda relativa confirma que las ciudades dormitorio han dejado de ser meros lugares de paso para convertirse en mercados de primera elección.

Por detrás de este binomio madrileño aparecen otros grandes polos de atracción como Zaragoza y Valencia, cuyas capitales mantienen una presión constante sobre su oferta, con precios que oscilan entre los 232.000 y los 322.000 euros.

Este escenario de alta demanda también se traslada al archipiélago canario. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria ocupan puestos de privilegio en la tabla de actividad, con precios medios que se sitúan en el entorno de los 300.000 euros, reflejando un interés creciente tanto del comprador local como del inversor.

Análisis técnico de la presión sobre el stock inmobiliario

Según los datos recopilados por Idealista, el mercado se mide mediante la presión de la demanda sobre los anuncios publicados. Para que una localidad entre en este ranking, debe contar con un mercado líquido de más de 1.000 anuncios y precios superiores a los 1.000 euros por metro cuadrado.

Los informes revelan que, además del eje Madrid-Alcalá, existen otros puntos de calor inmobiliario en la periferia de Barcelona. Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, ha logrado superar en interés de los usuarios a la propia Ciudad Condal, situándose entre las diez poblaciones más demandadas gracias a un precio medio mucho más competitivo de 175.000 euros.

El peso de las provincias costeras y el mercado de lujo

Más allá del dominio madrileño, la costa mediterránea sigue siendo un motor fundamental para el sector. Alicante destaca como la provincia que más municipios aporta al listado de demanda, con 28 localidades, incluyendo la capital y destinos como Elche o Benidorm.

En este litoral, el mercado se bifurca: mientras la demanda general busca vivienda habitual, el segmento de lujo en Moraira o Altea registra operaciones que superan con frecuencia el millón de euros.

Noticias relacionadas

Málaga sigue una estela similar con 15 localidades destacadas. Junto a la capital de la Costa del Sol, el estudio señala a Benahavís y Marbella como los mercados con los precios más altos de España, donde la demanda de alto poder adquisitivo maneja cifras que superan los 2,4 millones de euros por propiedad.