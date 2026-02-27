Más Madrid inicia una campaña para recopilar quejas de inquilinos del Plan Vive en la Comunidad de Madrid

Paradigma del modelo de colaboración público-privada, el Plan Vive es la principal apuesta de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda de alquiler asequible. Bajo este paraguas, lanzado en 2021, pretende el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso levantar en 27 municipios hasta 14.000 pisos, de los que ya se han entregado alrededor de 5.000.

La fórmula consiste en que la administración pone el suelo y establece las condiciones de precio y acceso y la iniciativa privada se encarga de edificar y de gestionar esos alquileres durante un periodo de 50 años. Se defiende que de esa forma la construcción es más ágil en tiempos en que la necesidad de vivienda es acuciante.

La oposición, sin embargo, le ve costuras al traje. Se critica que el precio de los alquileres es excesivo, que las condiciones de acceso dificultan optar a alguno de estos pisos y que numerosas viviendas se entregan con desperfectos. Ya en la primera promoción entregada, en Alcorcón, los inquilinos pusieron de manifiesto humedades, fugas en tuberías, desconchones y otras averías. Incidencias similares se han señalado también en localidades como Getafe o Tres Cantos.

Desde el Ejecutivo regional se minimizan estas incidencias, “habituales”, se apunta, “en todo edificio de nueva construcción” y que se han ido reparando “con celeridad”. Pero en Más Madrid han decidido ponerse a recopilarlas.

La formación va a arrancar una campaña para visitar todas las localidades donde ya se han entregado promociones del Plan Vive y recoger esas quejas de los inquilinos con la intención de llevarlas a la Asamblea de Madrid. En el proceso se van a implicar tanto cargos municipales como diputados regionales en un impulso del partido a salir a la calle a un año de las elecciones.

El lanzamiento de esta campaña, bajo el lema Plan MalVive, coincide, de hecho, con el anuncio hecho por la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, del movimiento “puerta a puerta” que Más Madrid va a iniciar en la capital con propósito de escucha y de movilización particularmente en los barrios más abstencionistas.

En el partido se tiene constancia de quejas por averías, fallos en suministros, ruidos, prácticas de las empresas inmobiliarias que gestionan las viviendas, humedades, filtraciones o precios del alquiler “superiores a lo esperado en un programa de vivienda asequible”. “Muchas promociones han sido entregadas con desperfectos desde el primer día, incidencias que no se solucionan o que se repiten, y una falta de respuesta clara y eficaz por parte de la Comunidad de Madrid que ha convertido el Plan Vive en el Plan Sobrevive”, asegura la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

De lo que tratan ahora es de hacerse presentes, además de recoger esas demandas para sistematizarlas y sustanciarlas en iniciativas parlamentarias de petición de explicaciones al Gobierno y a la propia presidenta. Se habilitará un buzón online para que afectados puedan volcar en él sus denuncias, una iniciativa similar a la que puso en marcha hace unos meses la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Pero desde el partido se insiste mucho en la interacción directa con los inquilinos.