Maestre 'copia' el modelo del alcalde de Nueva York para recuperar el apoyo de los barrios perdido tras Carmena

Los cuatro años de Manuela Carmena en el despacho situado en lo alto de una de las torres del Palacio de Cibeles fueron una anomalía, un breve interludio de un guion monopolizado desde hace casi tres décadas por la derecha. Desde entonces, la izquierda madrileña ha quedado relegada a un papel muy secundario en las dos últimas legislaturas; especialmente en la presente, en la que la mayoría absoluta cosechada por José Luis Martínez-Almeida en 2023 le ha permitido imponer su gestión y visión de la capital sin cortapisas. Más Madrid, el partido heredero del Ahora Madrid con el que gobernó Carmena busca ahora recuperar el apoyo de los barrios y votantes que en 2019 dieron la espalda a la exalcaldesa.

Manuela no perdió aquellas elecciones - la suya fue la lista más votada-, pero sí sufrió un importante varapalo en los distritos del sur y el este, como Puente de Vallecas, Carabanchel, Latina, Hortaleza o Ciudad Lineal, que habían cimentado su pírrica victoria en 2015. Este, sumado al despertar de los distritos tradicionalmente de derechas y a la competencia por la izquierda de Madrid en Pie - partido surgido creado por excarmenistas críticos con su gestión que recibió poco más de 40.000 votos, menos del 3% necesario para obtener representación- dejaron a la coalición de Más Madrid y PSOE con menos escaños (27) que el tándem formado por PP y Ciudadanos (30).

Aunque entonces se habló mucho del peso de la formación encabezada por Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie) en la incapacidad de Carmena de repetir alcaldía, fue realmente la desmovilización del electorado del sureste lo que condenó a la izquierda. Rita Maestre, líder de la formación desde 2023, quiere que los suyos vuelvan a ganárselos para tratar de desbancar a Almeida en las próximas elecciones municipales de 2027.

Tras marcar el inicio de la carrera electoral con la campaña 'Te están robando Madrid', en la que contrastaban con la idea de que "Madrid está de moda" y denunciaban que las políticas del PP están haciendo de la capital una ciudad cada vez "más cara, hostil e irreconocible" para la gran mayoría de vecinos - con pancartas y proyecciones del lema en varias fachadas de toda la ciudad-, ahora Más Madrid se ha lanzado a una nueva fase más expeditiva para recuperar apoyos mediante una "gran conversación" a pie de calle con los madrileños.

Bajo el lema 'Otros hablan, nosotros te escuchamos y siguiendo el modelo de éxito del recién escogido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el partido quiere salir a la calle para escuchar y hablar con la gente que está desenganchada de la política y reconectar con sus problemas cotidianos, con la idea de que la política vuelva a percibirse como útil. Según Maestre, en la capital hay "una mayoría social que sufre problemas como la vivienda en accesible, como el deterioro de la educación pública, como las listas de espera en la sanidad o como el coste de la vida", pero que se siente alejada de la política y, en muchos casos, no vota.

Lo que pretenden es convertir a esa mayoría social silenciosa y despolitizada en una "mayoría política" que decante la balanza a su favor en 2027. Para ello, de aquí a finales de año, la formación desplegará un "trabajo barrio a barrio, distrito a distrito y puerta a puerta", en palabras de Maestre, con especial enfoque en las zonas con mayor abstención, los distritos del sureste y las familias jóvenes con niños. En la práctica, todo esto se traducirá en la búsqueda de una presencia constante en las calles madrileñas mediante visitas casa por casa, encuentros vecinales y actos de proximidad, y apoyada en una red abierta de voluntarios y militantes.

Para la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, esta carrera por recuperar al electorado descontento es propia de "los malos estudiantes" que "lo dejan todo para el final". Ahora que se acercan las elecciones quieren que "parezca que se preocupan por los barrios del sur" que "ellos abandonaron durante su Gobierno" y han vuelto a abandonar"durante toda su etapa en la oposición", replicó la portavoz municipal al ser preguntada por la precampaña de Más Madrid en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de ayer. Por el contrario, “nosotros hemos estado con los vecinos, escuchando sus demandas y, sobre todo, haciendo inversiones reales”, defendió Sanz.