Madrid suma cuatro nuevos radares fijos y de tramo para vigilar la velocidad en sus carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) refuerza el control de velocidad en las carreteras españolas con una nueva fase de expansión de su red de vigilancia. Desde este viernes, han entrado en funcionamiento 33 nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) repartidos por once comunidades autónomas, con cuatro dispositivos en la Comunidad de Madrid.

Esta intervención forma parte del plan estratégico de Tráfico para instalar 122 nuevos puntos de control entre 2025 y 2026, con el firme objetivo de reducir la siniestralidad en las vías convencionales y de alta ocupación.

Ubicación de los nuevos radares en la Comunidad de Madrid

La región madrileña suma cuatro nuevos dispositivos de control que ya están plenamente operativos. Estas son las ubicaciones exactas donde se ha reforzado la vigilancia para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos:

Radares fijos: se han ubicado en la carretera M-601, concretamente en el punto kilométrico 0+930, y en la carretera M-100, sobre el kilómetro 22+940.

se han ubicado en la carretera M-601, concretamente en el punto kilométrico 0+930, y en la carretera M-100, sobre el kilómetro 22+940. Radares de tramo: se han instalado dos nuevos controles en la M-501, que cubrirán el trayecto comprendido entre los kilómetros 42 y 46 en ambos sentidos de la circulación.

Además de Madrid, la DGT ha activado puntos de control en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. De los 122 radares previstos para este ciclo, ya se han puesto en servicio 106, mientras que el resto se terminarán de implementar a lo largo de 2026.

Periodo de aviso y multas por exceso de velocidad

Para facilitar la adaptación de los conductores a estos nuevos controles, la DGT ha decidido no aplicar sanciones económicas de forma inmediata. Se ha establecido un protocolo informativo inicial durante el primer mes en el que los conductores infractores recibirán una carta certificada en su domicilio.

En este documento se notificará formalmente el exceso de velocidad captado por el cinemómetro, pero el aviso no conllevará coste económico ni detracción de puntos. Una vez finalizado este mes de cortesía, cualquier infracción detectada se tramitará como una denuncia administrativa ordinaria, con su correspondiente multa y la pérdida de puntos del carnet según la gravedad.

El objetivo de la DGT: Seguridad y prevención

Según el departamento dirigido por Pere Navarro, la velocidad sigue siendo un factor determinante en la gravedad de los siniestros viales. La institución defiende que, a mayor velocidad, la capacidad de reacción del conductor disminuye drásticamente y las lesiones resultantes en caso de impacto son mucho más graves.

El fin último de estos nuevos puntos de control no es solo reducir los siniestros mortales, sino también minimizar el número de heridos graves en las carreteras españolas. Todos estos radares están señalizados físicamente en la vía y sus coordenadas exactas han sido publicadas en la web de la DGT para que los operadores de sistemas de navegación los incluyan en sus bases de datos.