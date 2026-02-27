El Ayuntamiento de Madrid sortea 282 pisos de alquiler asequible en 14 distritos, con Vicálvaro como el más beneficiado

El Ayuntamiento de Madrid ha superado las 2.300 viviendas públicas de alquiler asequible sorteadas en el actual mandato tras adjudicar este jueves 282 nuevos pisos, el 66% de ellos de nueva construcción.

El sorteo, celebrado en la sede de la EMVS Madrid, ha estado presidido por la vicealcaldesa, Inma Sanz, acompañada por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la empresa municipal, Álvaro González. En concreto, durante este mandato se han sorteado y adjudicado 2.329 viviendas del parque público municipal.

Actualmente, el Consistorio promueve la construcción de 5.763 viviendas, lo que, según Sanz, confirma a EMVS Madrid como la primera promotora de vivienda pública de España.

Viviendas en 14 distritos

Las 282 viviendas adjudicadas están distribuidas en 14 distritos. La mayoría, el 61 % (174 viviendas), se localizan en Vicálvaro, en el barrio de El Cañaveral. El resto se reparten entre Centro (24), Usera (15), Villa de Vallecas (12), Villaverde (11), Puente de Vallecas (9), Carabanchel (9), Hortaleza (7), Moratalaz (5), Barajas (4), Tetuán (4), Arganzuela (3), Latina (3) y Ciudad Lineal (2).

De las 174 viviendas sorteadas en Vicálvaro, 172 pertenecen a dos nuevas promociones construidas en Cañaveral 8 y Cañaveral 9. La primera ha contado con una inversión municipal cercana a los 20 millones de euros (19.964.018), mientras que la segunda ha supuesto más de 19 millones (19.063.109), incluyendo el valor del suelo.

De esta última cantidad, 15 millones han sido aportados por el Ayuntamiento y más de cuatro millones proceden de fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Consistorio. Con estas promociones, son ya 13 las que EMVS Madrid levanta en El Cañaveral, de las cuales 11 han finalizado las obras, sumando en total 1.078 viviendas terminadas, de las que 486 ya están habitadas.

Primer sorteo de 2026

El celebrado este jueves es el primer sorteo de vivienda pública de 2026 y el noveno del actual mandato. Desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, EMVS Madrid ha adjudicado casi 4.800 viviendas públicas, según datos municipales.

Además, nueve de cada diez viviendas de nueva construcción sorteadas en este mandato se han destinado a jóvenes y familias con hijos menores, con el objetivo de facilitar su emancipación y acceso a un alquiler asequible.

Todos los inscritos válidamente en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda antes del 31 de enero han podido optar a estas 282 viviendas, cuya renta nunca superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar. El resultado del sorteo podrá consultarse desde mañana en la web de EMVS Madrid y, posteriormente, en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento.