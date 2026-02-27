INFRAESTRUCTURAS
Madrid moderniza la señalización: nuevos carteles con diseño más visible y adaptado a condiciones meteorológicas adversas
La actualización de la señalización limítrofe mejorará la seguridad vial, la visibilidad y reforzará la identidad institucional en las principales vías de entrada a la región
La Comunidad de Madrid renovará la imagen de las señales de bienvenida ubicadas en las principales vías de acceso desde otras comunidades autónomas, una actuación que busca mejorar la seguridad vial, optimizar la visibilidad y modernizar la identidad visual de la región.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado en Aranjuez las instalaciones de la empresa API Movilidad, encargada de la fabricación de estos elementos viales, donde ha podido conocer de primera mano los nuevos carteles que se instalarán progresivamente en los accesos limítrofes.
Más visible, homogéneo y adaptado a cualquier condición meteorológica
La nueva identidad gráfica presenta un diseño más limpio y uniforme, con mayor contraste cromático y tipografías optimizadas que facilitan la lectura a mayor distancia. Además, incorpora láminas reflectantes de última generación que mejoran significativamente la visibilidad nocturna y en situaciones meteorológicas adversas, como lluvia, niebla o baja luminosidad.
El rediseño mantiene la simbología tradicional del escudo regional en primer plano, conservando el característico color rojo carmesí y las siete estrellas que representan la constelación de la Osa Mayor, uno de los principales símbolos institucionales de la Comunidad de Madrid.
La instalación de las nuevas señales se realizará de forma progresiva durante los próximos meses, priorizando los tramos con mayor intensidad de tráfico y aquellos que requieren una actualización más urgente.
El consejero subrayó que la Comunidad de Madrid destina alrededor de 1,8 millones de euros anuales a la renovación y conservación de la señalización vertical, considerada una inversión estratégica para prevenir accidentes y mejorar la seguridad de los conductores.
"Cada señal constituye un elemento preventivo fundamental que, con un coste reducido, permite advertir de situaciones potencialmente peligrosas como cruces, curvas cerradas o cambios en las condiciones de la vía", destacó.
Seguridad vial
Esta iniciativa forma parte de la estrategia regional de conservación y modernización continua de la red viaria autonómica, con el objetivo de garantizar infraestructuras más seguras, accesibles y eficientes.
La renovación de las señales de bienvenida no solo mejorará la seguridad y la visibilidad en carretera, sino que también reforzará la imagen institucional de la Comunidad de Madrid como una región moderna, innovadora y comprometida con la movilidad segura.
