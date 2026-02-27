Madrid, a la caza del turista rico: 980 euros diarios por viajero de impacto económico

Con el turismo convertido ya en pilar de la economía madrileña, las administraciones buscan que la fuente siga manando sin desbordar el cántaro. Las últimas cifras apuntan que el sector ya aporta más de 28.500 millones de euros a la actividad regional, lo que casi iguala el presupuesto de la Comunidad de Madrid y supone el 8,7% del PIB. Repartir los flujos de visitantes tanto estacional como geográficamente es uno de los retos. El otro, conseguir atraer cada vez más a lo que se denomina "turista de alto impacto", esencialmente viajeros generalmente internacionales, de alto poder adquisitivo y que buscan lo que se define como excelencia en el servicio y experiencias únicas.

La red de agencias de viajes, hoteles y operadores de lujo Virtuoso ha trazado el perfil de ese codiciado viajero y, sobre todo, del impacto que deja en Madrid. Y el resultado es esclarecedor: cada uno de estos turistas contribuye a la economía de la capital hasta 2,4 veces más que el turista medio.

Son, en concreto, 980 euros lo que cada uno de estos viajeros insufla a la economía madrileña cada día que pasa en la ciudad, según el informe Turismo de alto impacto y sostenibilidad en Madrid presentado hoy en la Casa de la Panadería, en plena Plaza Mayor. Son viajeros, además, que permanecen más tiempo en la capital, con una mediana de hasta siete días, frente a cinco del total de viajeros. El impacto de cada viaje de este perfil de visitante viene así a ser de 6.860 euros.

No se trata solo del cuánto, sino también del cómo. Este perfil destina 2,4 veces más a alojamiento, 2,1 a gastronomía, 1,7 a experiencias y 3,3 a compras que la media. El 49 % de los viajeros de alto impacto busca experiencias exclusivas y privadas y duplica el gasto en este ámbito. "El elevado precio de estas experiencias, como visitas privadas a museos o instituciones culturales, contribuye muy positivamente al incremento de ingresos de estas instituciones, tanto públicas como privadas", aseguran los autores del estudio.

Se pone el ejemplo de la gastronomía, considerado "un activo central". Un 35% de los viajeros de este rango declara tener previsto cenar en alguno de los 31 restaurantes con estrella Michelin de la capital durante su estancia. Y se apunta a la redefinición de la oferta hotelera de la capital como una de las claves, causa y consecuencia, del aumento en llegadas de este tipo de turistas. La región acoge 41 hoteles de cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, con 6.663 habitaciones y 13.653 plazas. De esos 41, hasta 36 se encuentran en la ciudad de Madrid.

En este sentido se apunta a lo que se considera uno de los atractivos de la capital para profundizar en esta vía: la apuesta en la apertura de estos establecimientos por la rehabilitación frente a la construcción de nuevos edificios. "El informe identifica una fortaleza estructural de Madrid", ha señalado durante la presentación Javier Arredondo, vicepresidente de Sostenibilidad de Virtuoso. "El protagonismo histórico y la rehabilitación de edificios patrimoniales han elevado los estándares y reforzado la identidad de la capital. Rehabilitar es más sostenible que construir desde cero".