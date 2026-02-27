Movilidad silenciosa, transporte público y ocio reservado: estas son las claves del plan de Madrid para reducir el ruido en la ciudad

La Junta de Gobierno municipal de la Comunidad de Madrid ha aprobado este jueves el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica (PAMCA), una iniciativa que consolida a la capital como referente nacional e internacional en su lucha contra el ruido. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta que este plan, con sus cuatro líneas de actuación pretende alcanzar un Madrid más silencioso y con una mejor calidad acústica para sus vecinos.

Se triplican las zonas tranquilas a preservar

Desde el año 2009, cuando el plan recogía ocho zonas tranquilas a preservar, estas localizaciones se han triplicado hasta las 24 actuales, incorporando 30 de las 52 alegaciones presentadas. El plan, que constata la reducción de un 80% de los vecinos expuestos a altos niveles de contaminación acústica en las últimas dos décadas, establece también posibles actuaciones correctoras en 33 puntos concretos de la ciudad como la avenida de la Ilustración, el paseo de la Castellana, la M-30 o las calles de Bravo Murillo, Velázquez o General Ricardos.

Anuncio de cuatro zonas tranquilas en el Parque del Retiro el pasado 28 de diciembre de 2025 / Parque del Retiro

Entre estas zonas destaca el parque del Retiro, la Casa de Campo, la Dehesa de la Villa y el parque de Juan Carlos I, así como corredores verdes y áreas residenciales de baja exposición acústica en Valdebebas y el Ensanche de Vallecas para, a través del desarrollo de distintas iniciativas, facilitar su acceso, fomentar su uso responsable y preservar su calidad acústica frente a futuras presiones urbanas.

Madrid, pionera en la lucha contra el ruido

En el marco de la cuarta fase del cartografiado estratégico del ruido del Ayuntamiento de Madrid, este plan responde al mandato establecido por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y por los reales decretos que la desarrollan. Esta ley obliga a las administraciones competentes a elaborar y aprobar planes de acción, siendo en este caso Madrid, pionera con su ordenanza en 1969, en el desarrollo de un marco normativo, técnico y de gestión orientado a la mejora del entorno sonoro urbano.

Este compromiso se ha visto materializado no solo en materia de regulaciones o medidas, sino también en un control continuo de los niveles de ruido ambiental a través del Sistema Integral de Vigilancia de la Contaminación Acústica, que cuenta con varias estaciones de medición distribuidas por toda la ciudad.

Sistema Integral de Vigilancia de la Contaminación Acústica (SIVCA) / Comunidad de Madrid

Más transporte público, movilidad silenciosa y ocio respetuoso

El plan municipal aprobado hoy establece medidas correctoras que buscan reducir el ruido y avanzar hacia una movilidad más silenciosa con iniciativas integradas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 como el impulso del transporte público, el uso de vehículos eléctricos, la ampliación de puntos de recarga, el desarrollo de la red ciclista y la renovación de flotas municipales.

A estas actuaciones se suman las grandes obras de transformación que está ejecutando el Gobierno municipal en estos momentos. Entre ellas, el soterramiento de la A-5 y la construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste, que reducirá un 90% el tráfico en superficie, creará un corredor verde y disminuirá en unas 4.300 personas la población expuesta a niveles sonoros superiores a los objetivos de calidad acústica o la cubrición de la M-30 a la altura de Ventas, que eliminará el efecto barrera entre los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Resultados de años anteriores

Desde 2006, Madrid ha logrado reducir en torno al 80% la población expuesta a niveles elevados de ruido. Solo respecto a 2016 la población expuesta se ha reducido más de un 50% en el periodo nocturno y un 40% en los periodos diurno y vespertino. La comparativa de personas expuestas al ruido por tráfico rodado sitúa a la ciudad de Madrid por debajo de grandes ciudades europeas como Berlín, Bruselas, París, Hamburgo o Viena. Destacan de manera positiva especialmente los valores durante el periodo nocturno, en el que Madrid se sitúa muy por debajo de las ciudades con mayor población expuesta (26 puntos por debajo de Viena, 21 por debajo de París o seis por debajo de Berlín).