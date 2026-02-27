Julia Navarro y la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos, las premiadas por Cibeles este 8M

Los Premios Clara Campoamor, que el Ayuntamiento de Madrid otorga con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, recaerán este 2026 en la escritora Julia Navarro y a la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España, según han avanzado fuentes municipales.

La ceremonia de entrega se adelantará al viernes 6, en un acto institucional en el que el Consistorio distingue cada año a mujeres y entidades con una trayectoria sostenida en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, según ha informado el Ayuntamiento. Este 2026, el galardón principal sera entregado a la periodista y novelista madrileña Julia Navarro, mientras que la Mención de Honor será para la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España.

Navarro es autora de títulos como El niño que perdió la guerra, Dime quién soy, Dispara, yo ya estoy muerto, La sangre de los inocentes, La Biblia de barro, Tú no matarás, La hermandad de la Sábana Santa o Historia de un canalla, obras que han figurado entre las más vendidas en España. Sus novelas se han traducido en más de 30 países.

En su trayectoria periodística, destacó como una de las primeras mujeres dedicadas a la crónica parlamentaria durante la Transición. También ha sido una voz crítica con la invisibilización histórica de las mujeres, un asunto que ha abordado en Una historia compartida. Además, parte de su obra ha puesto el foco en la violencia y la desigualdad que sufren mujeres en países como Afganistán o Irán.

Por su parte, la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España es una ONG fundada en Madrid en 2009 por iraníes residentes. La entidad trabaja para denunciar y condenar vulneraciones de derechos humanos en Irán y, a través de movilizaciones, señala la represión ejercida por el régimen contra las mujeres y la violencia de género estructural que afrontan. El lema “Mujer, vida, libertad” se ha consolidado como emblema de resistencia frente a la opresión de las mujeres iraníes.