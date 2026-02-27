Jorge Rey predice un giro en el tiempo después de un fin de semana de sol y calor en Madrid: "Descenderán las temperaturas"

Tras días de cielos despejados, sol y calor, el buen tiempo parece inestabilizarse en Madrid. El joven creador de contenido, Jorge Rey, lo advierte mediante sus cabañuelas, un método de predicción tradicional basado en la observación de los cambios atmosféricos. No sería la primera vez que acierta sobre grandes sucesos meteorológicos: con tan solo 14 años pronosticó la borrasca Filomena.

¿Vuelven las precipitaciones?

Jorge Rey ha pronosticado una semana marcada por precipitaciones, aunque se espera que no sean muy abundantes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo confirma: este lunes se pronostica que vuelvan las lluvias e incluso las tormentas a partir de la semana que viene.

El fin de semana

Pero antes, queda disfrutar del buen tiempo unos días más: el sol continuará durante el fin de semana. Para la jornada de sábado, 28 de febrero, se espera un día soleado y marzo comenzará igual el día de domingo con sol y algo de nubes. Eso sí, el viento se hará notar, aunque de forma suave.

La predicción para la montaña de la Aemet es similar: estado del cielo nuboso o despejado durante sábado y domingo. El sábado es posible que se produzcan precipitaciones débiles de madrugada, así como algún chubasco aislado por la tarde, mientras que domingo se espera que no llueva.

Bajan las temperaturas

Las temperaturas este fin de semana comienzan a ascender según la Aemet y en la capital los termómetros oscilarán entre los 16 grados de temperatura máxima y los 10 grados de mínima el día de sábado. El domingo descenderán todavía más, hasta los 6 grados, mientras que las máximas se mantendrán estables.

En la montaña, las temperaturas también irán en descenso, sobre todo en las máximas. De hecho, se presentarán heladas débiles en cotas altas. En Guadarrama, las temperaturas máximas serán de 15 grados y las mínimas de 5, mientras que el día de domingo será más frío. En Somosierra todo el fin de semana estará marcado por temperaturas de entre los 10 grados de máxima y los -1 de mínima.