El Hospital de Fuenlabrada renueva su bloque obstétrico con una inversión de casi un millón de euros

La Comunidad de Madrid ha renovado las instalaciones del Bloque Obstétrico del Hospital público Universitario de Fuenlabrada, con una inversión de casi un millón de euros, para unificar en un mismo espacio las salas de dilatación, parto y recuperación, evitando desplazamientos innecesarios y garantizando la intimidad, seguridad y comodidad de las pacientes y sus familiares.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado que "el diseño de los espacios" busca ofrecer una atención "más humanizada, centrada en la paciente y su entorno", así como para favorecer la intimidad, el contacto piel con piel, el inicio de la lactancia materna y la reducción del estrés que supone este proceso.

Tras la remodelación, el servicio dispone de una superficie de 308 metros cuadrados e incluye una nueva central de monitorización obstétrica junto a cinco salas de parto y recuperación, una de ellas dotada con bañera, y una sala de reanimación post quirúrgica con aseo. Además, se ha renovado todo el mobiliario.

Nuevo mobiliario

Los paritorios están equipados con camas articuladas, espalderas, lianas y pelotas de parto para atender los deseos de la mujer en consonancia con el 'programa de parto respetado' promovido por este centro hospitalario.

La sala de reanimación post quirúrgica con aseo permite que en los partos con cesárea la madre pueda permanecer en un espacio dentro del propio paritario, mientras que su ubicación contigua a los quirófanos agiliza los protocolos y minimiza los riesgos si resulta necesario un traslado al área quirúrgica.

El jefe de Ginecología y Obstetricia de este complejo sanitario madrileño, el doctor Pedro Tabernero, ha explicado que han "reestructurado completamente el área obstétrica del hospital" para integrar de una forma mucho más eficaz las diferentes salas de asistencia clínica sin efectuar traslados incómodos para las mujeres embarazadas durante el alumbramiento natural.

1.002 nacimientos en 2025

El especialista también ha precisado que el uso de la bañera no incluye anestesia epidural, por lo que el parto tiene que desarrollarse de manera natural y es requisito indispensable que la gestante solicite expresamente esta opción tras tomar conciencia de sus implicaciones físicas.

Durante el año 2025, el Hospital de Fuenlabrada atendió 1.002 nacimientos, con un total de 1.025 bebés sanos, mientras que desde su apertura en 2004, el complejo ha registrado 40.482 partos y 41.074 recién nacidos.

Los profesionales del Servicio de Ginecología y Obstetricia y el Área de la Mujer, están comprometidos con la calidad y excelencia durante todo el proceso, desde el seguimiento del embarazo a la atención al parto y al puerperio, con equipos multidisciplinares orientados a la mejora continua.

Estas mejoras han consolidado el contacto piel con piel tras los alumbramientos, un procedimiento donde el neonato permanece junto a su madre si se encuentra clínicamente estable para favorecer así los vínculos iniciales y promover la lactancia materna desde el primer momento.