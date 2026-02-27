CHAMPIONS LEAGUE
Horarios confirmados para los octavos de la Champions: estos son los días en los que Real Madrid y Atlético jugarán contra el Manchester City y el Tottenham
Ambos equipos jugarán la ida en Madrid la segunda semana de marzo, y viajarán a Inglaterra en la siguiente para jugar la vuelta
Toni Munar
La UEFA ya ha dado a conocer los horarios oficiales de los octavos de final de la Champions League. Tras celebrar este viernes el sorteo para terminar de colocar a los ocho equipos restantes en el cuadro y conocer los cruces, faltaba saber qué día y a qué hora se jugaban los encuentros. Y eso es lo que ha desvelado justo después.
El Real Madrid recibirá al Manchester City el miércoles 11 de marzo en el Bernabéu y la vuelta será el martes 17 en Inglaterra. Los dos días a las 21:00 h. Los blancos tuvieron mala suerte en el sorteo, ya que les cayó el rival más duro.
Además, tras quedar fuera del top 8, el Madrid deberá jugar la vuelta de octavos y de unos hipotéticos cuartos de final fuera de casa. Al igual que lo hará el Atlético de Madrid. Los colchoneros jugarán la ida en el Metropolitano a las 21:00h el martes 10 de marzo y la vuelta en el Tottenham Hotspur Stadium el martes 17 a las 21:00h.
Un horario peculiar para el Barça
El FC Barcelona, por su parte, se enfrentará al Newcastle United tras librarse del Paris Saint-Germain.
Los culés viajarán a Inglaterra para jugar la ida en St James' Park el martes 10 de marzo a las 21:00 h, mientras que la vuelta se jugará en el Spotify Camp Nou el miércoles 18 de marzo. Una semana después. Eso sí, el partido en Barcelona se jugará en un horario poco habitual, ya que los culés se jugarán el pase a cuartos a las 18:45.
El Barça pidió a la UEFA jugar el partido de vuelta el miércoles para que el partido ante el Sevilla del 15 de marzo no se moviese de fecha. Si los culés hubiesen jugado el martes ante el Newcastle, la Liga debería haber movido el Barça-Sevilla al sábado. Algo que hubiera provocado que el partido no coincidiese con las elecciones a la presidencia del club.
