La Fiscalía pide prisión permanente revisable para dos miembros de los Dominican Don't Play por un crimen en 2022

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo lunes a cuatro miembros de la banda juvenil Dominican Don't Play como autores intelectuales de un ataque a una banda rival en el murió un joven en Fuenlabrada (Madrid) en septiembre de 2022 y por el que la Fiscalía solicita prisión permanente revisable para dos de ellos.

Un jurado popular será el encargado de juzgar a Joaquín Dotel M., de 33 años; Kevin H.N., de 24 y Benji de M.S., de 27, todos ellos miembros de los Dominican Don't Play, así como a Viorel G., de 50, por haber diseñado un ataque contra la banda rival los Trinitarios en el que murió un joven y tres resultaron heridos a la salida de la discoteca Cañabrava de Fuenlabrada.

Según ha relatado el fiscal en su escrito de acusación, en venganza por un ataque anterior, los acusados Joaquín Dotel y Kevin planearon el ataque, que se llevó a cabo por otros jóvenes, menores de edad, el 3 de octubre de 2022 después de un concierto del cantante Rochy RD en la sala.

Armas de fuego y machete

Para llevar a cabo este ajuste de cuentas, los procesados se hicieron con "un arma de fuego y un machete" y contaron con la colaboración de Viorel, un ciudadano rumano que ha llegado a usar hasta doce identidades falsas y que condujo la furgoneta con la que abandonaron el lugar tras el crimen, relata la Fiscalía.

Dotaciones de la Policía Nacional. / DM

Antes de efectuar su ataque, Viorel y Kevin se desplazaron hasta la puerta de la discoteca para inspeccionar el lugar y a las 05:40 horas de la madrugada volvieron en la furgoneta robada y con las placas cambiadas.

Entonces, los menores J.M.R.D., con un revólver del calibre 38, y K.A., con un machete de grandes dimensiones, se bajaron de la furgoneta con sus rostros ocultos por pasamontañas y "con ánimo de acabar con la vida del mayor número de miembros de la banda rival".

Ajuste de cuentas

En ese momento, la víctima, Sailer Huraldo M.R., de 21 años y miembro de los Trinitarios, estaba apoyado en un banco y, "sin mediar palabra", uno de los jóvenes le descerrajó un disparo en la cabeza mientras el otro le asestaba varios machetazos en el rostro, causándole la muerte en el acto sin que pudiera defenderse.

Mientras huían hacia la furgoneta, el tirador disparó indiscriminadamente y alcanzó a otras dos víctimas y su compañero asestó varios machetazos a otra. Joaquín Dotel no participó directamente en el ataque pero será juzgado porque el fiscal le considera la máxima autoridad del 'coro' (segmento territorial de la banda).

Tras este episodio, una de las víctimas que sobrevivió al ataque precisó de intervención quirúrgica para curar el balazo en su hombro derecho; la segunda, de 19 años, ingresó en la UCI porque el disparo afectó a su pulmón izquierdo; y la tercera, de 18 años, sufrió heridas de arma blanca en su cabeza y mano derecha.

Noticias relacionadas

Por estos hechos, la Fiscalía solicita prisión permanente revisable y 75 años de cárcel para Joaquín Dotel y Kevin por un asesinato en el seno de una organización criminal y tres tentativas, además de 3 años y medio por tenencia ilícita de armas y de arma prohibida. Por último, solicita para Benji de M.S. cinco años de cárcel por su pertenencia a la banda y 53 años para Viorel por el asesinato y las tentativas.