Adrián Palomino ya está en Madrid: la familia recaudó los 260.000 euros para repatriar al buceador madrileño desde Tailandia

Adrián Palomino, el instructor de buceo madrileño que se encontraba en coma tras un accidente de moto en Tailandia, ya está en Madrid tras conseguir su familia recaudar 260.000 euros para cubrir los gastos médicos y poder sufragar su repatriación. Aunque Adrián sigue en coma, su familia ha comunicado que su estado de salud es "estable" y continuará con su tratamiento en la capital de la mano de un equipo especializado tras el éxito de su repatriación.

El madrileño de 39 años, enamorado de la naturaleza, se marchaba a Phuket movido por su pasión para trabajar como buceador profesional en 'Vidas a Bordo', una empresa de barcos dedicados al buceo recreativo. Sin embargo, el pasado 9 de febrero, un accidente de motocicleta le causaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Gastos médicos insostenibles

Desde el momento de su accidente, Adrián ha estado en coma y en estado crítico bajo la vigilancia médica continua del personal de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Bangkok Hospital de Phuket. Ante la falta de medios en los hospitales públicos, su familia decidía trasladarle a este hospital privado, cuyos gastos diarios crecieron hasta ser imposibles de sostener.

Factura del Hospital Privado de Tailanda en el que Adrián continúa ingresado / GOFUNDME

Para sufragar los gastos médicos y su repatriación a España, su familia lanzó una campaña a través de la plataforma GoFundMe. "Nuestra familia está viviendo los días más duros de nuestra vida", explicaba Elena en su petición, "los costes hospitalarios en Tailandia son extremadamente elevados y la repatriación médica a España, con avión sanitario completamente equipado y equipo médico especializado supone un gasto que está completamente fuera de nuestras posibilidades".

"Adrián está en casa"

Hoy, y gracias a la colaboración ciudadana que ha sido "decisiva", según sus familiares, se alcanzaba la cifra de 260.000 euros que fijaron como objetivo, y que han hecho posible activar una repatriación medicalizada "de extrema complejidad", con avión UCI y equipo sanitario especializado.

Adrián junto a su familia, imágenes compartidas por su hermana Elena / GOFUNDME

"Sin esa movilización colectiva, traer a Adrián de vuelta habría sido inviable", asegura la familia del madrileño, que detalla que la totalidad de los donativos recaudados se entregaron directamente desde la plataforma a la Fundación Ángel Nieto, que ayuda a víctimas y familiares afectados por accidentes de tráfico, con el fin de gestionarlos para su repatriación y sus cuidados. De esta forma, inciden, el proceso ha podido realizarse con la "máxima transparencia" y evitar posibles cargas fiscales innecesarias para la familia, además de ofrecer "seguridad jurídica y control en todo el proceso".

"Hoy podemos decir que el objetivo principal se ha cumplido. Adrián está en casa", celebran sus allegados. Los familiares han querido agradecer la difusión de la situación en la que se encontraba Adrián y a todos quienes apoyaron la campaña, aunque ahora piden "respeto" y "comprensión" para preservar la intimidad del madrileño.

Aquellas personas o entidades que deseen seguir colaborando en su recuperación y en los gastos derivados de su tratamiento y proceso de rehabilitación, podrán hacerlo a través de la Fundación Ángel Nieto, indicando en el concepto 'Donativo Adrián Palomino'.