Una exposición de más de 200 muñecas Nancy llega a este municipio de Madrid para recaudar fondos contra el cáncer infantil: fecha, horarios y precio

Este fin de semana, el Centro Cultural Villa de Móstoles abre una ventana a la memoria de varias generaciones con una propuesta que mezcla cultura popular y compromiso social. Y es que una exposición solidaria reunirá más de 200 muñecas Nancy de colecciones privadas para demostrar que la nostalgia también puede convertirse en ayuda.

La iniciativa busca recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, invitando a vecinos y visitantes a recorrer distintas épocas y estilos mientras colaboran, aunque sea con un pequeño donativo, con una causa que toca de cerca a muchas familias.

Una exposición para apoyar la investigación del cáncer infantil

Así, el Centro Cultural Villa de Móstoles se convertirá este sábado 28 de febrero en un punto de encuentro entre la nostalgia y la solidaridad. La Sala del Reloj abre sus puertas durante una única jornada para albergar una exposición muy especial en la que más de 200 muñecas Nancy serán reunidas gracias a coleccionistas particulares para apoyar la investigación del cáncer infantil.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Móstoles junto a la asociación Nancy Contra el Cáncer Infantil, propone un recorrido que va mucho más allá de la vitrina. Las piezas dibujan un viaje por distintas épocas, tendencias y formas de entender la moda y la cultura popular, con secciones temáticas como 'Protagonistas de la Historia', 'Años 20' o 'Deportes', además de una amplia representación de modelos desde los años 70 hasta hoy.

Entrada gratuita

Lo mejor es que la entrada será gratuita, aunque la organización habilitará la posibilidad de realizar un donativo solidario de 2 euros. Quienes colaboren recibirán una participación para una rifa benéfica que se celebrará al finalizar la exposición. La fecha es el sábado 28 de febrero y el horario en el que se llevará a cabo la exposición es de 11:00 a 13:45 horas y de 17:00 a 20:00.

Detrás de la muestra está Nancy Contra el Cáncer Infantil, una asociación sin ánimo de lucro que canaliza lo recaudado a proyectos de investigación. Según explica la entidad, mantiene un compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para destinar el importe íntegro de sus actividades a avanzar en el estudio de esta enfermedad.