El experto que te revela cuánto cuesta abrir cada día el Primark de la Gran Vía de Madrid, la tienda más grande de España

Mantener en funcionamiento el Primark de Gran Vía (Madrid) supone un gasto diario de cientos de miles de euros. Según explica Jaime, divulgador de Suopmobile, ese gran coste de “tener abierta” la tienda más grande de España se explica por la combinación de alquiler, plantilla y, sobre todo, el volumen de inventario que mueve cada mes.

De acuerdo con sus cifras, el establecimiento cuenta con 12.500 metros cuadrados y una plantilla de alrededor de 600 empleados. Solo el alquiler del edificio se situaría en torno a 1,8 millones de euros al mes. A ello suma el coste laboral: cerca de 2 millones mensuales en salarios.

Amplio coste laboral

El resto de partidas operativas —aunque menores en comparación— también pesan. Jaime calcula unos 100.000 euros al mes en limpieza, seguridad y seguros, además de unos 20.000 euros en luz y agua.

Sin embargo, el mayor componente del gasto, según su planteamiento, está en la mercancía: estima que la tienda maneja unos 7,7 millones de euros al mes solo en inventario de ropa. Con todo, su cálculo sitúa el coste total mensual por encima de los 11,7 millones de euros, lo que equivale a unos 392.000 euros al día.

Pese a esas cifras, el experto sostiene que el Primark vende lo suficiente para cubrir el conjunto de costes y obtener un margen: habla de un 11% de beneficio. “Me gusta ponerle números a las cosas que nadie calcula”, remata Jaime, que utiliza el caso de Gran Vía como ejemplo del tamaño financiero que puede tener la operativa de una gran tienda en el centro de una capital.