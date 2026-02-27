Estrenos de teatro en Madrid: de la vanguardia de Condeduque al flamenco de Jesús Carmona

La oferta de teatro en Madrid durante el último fin de semana de febrero se define por un momento de transición cultural sin precedentes: entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo, la capital equilibra el anuncio del cierre de grandes producciones con el nacimiento de propuestas de vanguardia.

Mientras musicales como Los Miserables mantienen su hegemonía, otras piezas emblemáticas encaran su recta final. Destaca la despedida de Los Pilares de la Tierra, que concluirá en el Teatro Gran Vía el 12 de abril, y Houdini que cerrará en el Teatro Calderón el 3 de mayo, por lo que es buen momento para acudir a verlas si aún no se ha hecho.

Barroco y electrónica en Condeduque

Respecto a las nuevas apuestas, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque lidera esta renovación con el estreno de Versailles, un montaje que propone un diálogo audaz entre el siglo XVIII y la modernidad tecnológica. En esta pieza, la música barroca y el French Touch conviven a través de las cuerdas de tripa y los cables eléctricos.

'Versailles' / CONDE DUQUE

Bajo la firma de Lucile Boulanger y Calling Marian, la obra invita al espectador a una escucha corporal, rescatando la esencia de Luis XIV, quien entendía la música como un acto de danza. Con referencias a Marin Marais y Jean-Michel Jarre, la viola de gamba se libera del rigor para fundirse con la fluidez electrónica este viernes a las 20:00 horas.

El estreno absoluto de Jesús Carmona

Simultáneamente, el Centro Danza Matadero acoge el estreno de Tentativo (basado en paisajes reales). Esta obra marca el inicio de una gira mundial y supone el regreso de Jesús Carmona a la investigación conceptual del flamenco como un territorio de memoria emocional y visceral.

Bajo la dirección artística compartida con Luis Luque, la propuesta construye una dramaturgia corporal que indaga en la capacidad de un gesto para contener siglos de historia. Acompañado por un elenco de prestigio y la música de Manu Masaedo, Carmona explora sus raíces este viernes y sábado a las 20:00 horas, y el domingo a las 19:00 horas.

Equilibrio y riesgo en los Teatros del Canal

La dimensión internacional llega con el estreno en España de Le Complexe de l'Autruche. Esta pieza del Collectif d’équilibristes, integrada en el festival Riesgo, transforma la verticalidad del equilibrio sobre manos en un ejercicio coral y filosófico que cuestiona la implicación social del individuo.

Sus nueve artistas invierten la perspectiva del dicho popular: en lugar de esconder la cabeza, miran al mundo de frente desde una posición invertida. La obra transita entre la acrobacia de alto nivel y el teatro gestual en la Sala Verde, con funciones el sábado a las 20:00 horas y el domingo a las 18:30 horas.

La maestría de Josep Maria Pou

La cartelera mantiene una propuesta de alta intensidad dramática con la continuidad de Gigante en el Teatro Bellas Artes. Tras su exitoso debut la semana pasada, Josep Maria Pou sigue ofreciendo una interpretación magistral sobre la fragilidad del ser humano y el peso de la memoria.

'Gigante' / TEATRO BELLAS ARTES

La obra se mantiene como una cita indispensable para quienes buscan la excelencia actoral en un drama denso y conmovedor. Las sesiones para este fin de semana están fijadas el viernes a las 19:30 horas, mientras que el sábado y domingo el inicio será a las 18:00 horas.