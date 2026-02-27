Un estudio revela que uno de cada diez madrileños recibe atención de las ONG: más de 754.000 personas atendidas en un año

Uno de cada diez ciudadanos de la Comunidad de Madrid recibe atención directa de organizaciones del Tercer Sector. Este dato refleja el alcance real de la acción social en la región y forma parte del Estudio de Impacto del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, presentado hoy por la Plataforma del Tercer Sector con motivo del Día Mundial de las ONG.

El informe sitúa al Tercer Sector como un actor estructural del sistema social y económico madrileño, tanto por su capacidad de atención social como por su impacto en empleo y actividad económica.

Las cifras reflejan que las ONG no solo desarrollan labores asistenciales, sino que constituyen una red esencial que sostiene la cohesión social, genera empleo estable y contribuye de forma directa a la economía regional:

745.096 personas atendidas directamente en un año.

Más de 2,5 millones de intervenciones sociales realizadas.

55.310 puestos de trabajo directos y 81.305 indirectos vinculados al sector.

3.795 millones de euros de impacto económico anual, equivalente aproximadamente al 1,2 % del PIB de la Comunidad de Madrid.

Un sector esencial para la vida cotidiana de Madrid

Las organizaciones del Tercer Sector atienden a personas mayores, infancia, personas con discapacidad, familias en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar o con adicciones, entre otros colectivos. Su actividad permite llegar a ámbitos donde la intervención pública o el mercado no alcanzan con la misma rapidez o proximidad.

El estudio pone además de manifiesto que el sector tiene un fuerte componente social y laboral: es uno de los principales generadores de empleo femenino y desarrolla políticas internas de conciliación y bienestar laboral en la mayoría de las entidades.

Según Mariano Casado, presidente de la Plataforma del Tercer sector en Madrid, estos datos avalan la necesidad de impulsar de manera prioritaria el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, incluyendo la regulación del Concierto Social, con el fin de garantizar una relación estable, transparente y orientada a resultados entre la administración y las entidades del Tercer Sector.

También promueven la aprobación de una Ley del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que reconozca formalmente su función de interés general, ordene su relación con los poderes públicos, establezca garantías para su participación en las políticas sociales y facilite su sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

Casado también destaca, a partir de los datos, la necesidad de elaborar leyes sectoriales complementarias (voluntariado, discapacidad, inclusión, entre otras) que profundicen en el reconocimiento de la especificidad del Tercer Sector y refuercen su papel como agente clave en el ecosistema social madrileño y, a su vez, consolidar espacios estables de diálogo con la administración autonómica, como la Mesa de Diálogo Civil.