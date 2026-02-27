Cortes de tráfico este fin de semana en Madrid: horarios y calles afectadas por manifestaciones

Madrid vivirá un fin de semana con importantes alteraciones en la movilidad debido a varias manifestaciones y concentraciones previstas tanto el sábado 28 de febrero como el domingo 1 de marzo. El Ayuntamiento de Madrid ha informado de cortes puntuales, desvíos y retenciones que afectarán especialmente al eje Alcalá-Cibeles-Sol, así como a diferentes vías del norte y el este de la capital.

Las autoridades municipales recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, evitar el uso del vehículo privado en las zonas afectadas y priorizar el uso de Metro y Cercanías, que mantendrán su funcionamiento habitual.

Sábado: manifestación por el convenio de Iberdrola

La jornada del sábado estará marcada por una manifestación de ámbito nacional convocada por UGT FICA, CCOO de Industria y ELA en el contexto de la negociación del IX Convenio de Iberdrola. Las organizaciones convocantes sostienen que, pese a los beneficios récord obtenidos por la energética en 2025 -superiores a 6.000 millones de euros-, la plantilla ha visto reducido su poder adquisitivo en los últimos años. Entre sus reivindicaciones figura una actualización salarial acorde con la situación económica de la compañía.

La marcha recorrerá uno de los trazados más transitados del centro de la ciudad. El itinerario previsto comenzará en la Puerta de Alcalá, continuará por la plaza de Cibeles y avanzará por la calle Alcalá hasta finalizar en la Puerta del Sol.

Entre las 11:30 y las 14:30 horas se esperan cortes intermitentes y tráfico denso en la calle Alcalá y el entorno de Cibeles. Se trata de una franja especialmente sensible, al coincidir con el mediodía del sábado, cuando el centro concentra gran volumen de peatones, visitantes y vehículos.

Las incidencias no se limitarán al tráfico privado. La EMT Madrid prevé modificaciones y demoras en numerosas líneas, entre ellas la 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34 y 52, además del Exprés Aeropuerto y los servicios cero cero uno y cero cero dos, junto a otras rutas que atraviesan el centro.

Más protestas el domingo

El domingo se presenta aún más complejo en términos de movilidad, con varias convocatorias repartidas por distintos distritos.

Entre las 11:00 y las 14:30 horas habrá afecciones en la avenida de Montecarmelo, donde vecinos del barrio han organizado una concentración contra un proyecto urbanístico que ha suscitado un notable rechazo y que ya ha reunido más de 14.000 firmas en contra.

En paralelo, de 11:30 a 14:00 horas, se prevén cortes en la calle Alhambra. Aunque se trata de una zona más acotada, podrían registrarse desvíos en calles próximas y retenciones puntuales.

La mayor incidencia llegará por la tarde. Entre las 15:00 y las 16:00 horas -con posibles alteraciones desde las 14:30 hasta las 18:00- una manifestación partirá de la avenida de Arcentales y continuará por plaza de Grecia, avenida de Canillejas a Vicálvaro y calle Alcalá. Posteriormente atravesará Cibeles, Gran Vía, plaza de España, Princesa y concluirá en la avenida de la Memoria.

El recorrido afectará a algunas de las principales arterias de la capital, lo que podría generar importantes complicaciones circulatorias tanto en el centro como en el este y noroeste.

Decenas de líneas de la EMT, desde la 1 hasta la 215 -incluidas circulares y servicios exprés- modificarán su itinerario. También se verán alteradas varias rutas interurbanas que conectan Madrid con municipios del corredor del Henares, el este metropolitano y la zona noroeste.

Recomendaciones del Ayuntamiento

Asimismo, se recomienda consultar los canales oficiales de la EMT y del Consistorio para seguir en tiempo real los cambios de recorrido y posibles incidencias, especialmente en las franjas horarias con mayor impacto.

El fin de semana estará, por tanto, marcado por la movilización social y por una movilidad condicionada en varios puntos clave de la ciudad, lo que obligará a madrileños y visitantes a reorganizar sus desplazamientos.