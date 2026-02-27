La Comunidad de Madrid invertirá 700.000 euros en ayudas para comercios y hostelería de municipios pequeños

La Comunidad de Madrid invertirá 700.000 euros en la renovación de la línea de ayudas dirigida a comercios, establecimientos de hostelería y farmacias ubicados en los 44 municipios de menos de 1.000 habitantes de la región, de la que ya se han beneficiado 71 negocios.

La inversión se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana y la ha comunicado este viernes la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a Cenicientos, donde el Ejecutivo autonómico ha aportado 184.000 euros para rehabilitar el gimnasio municipal.

En una nota, la Comunidad detalla que las ayudas aprobadas serán de hasta 10.000 euros anuales por apertura de negocio y de hasta 5.000 para los que ya estén abiertos pero necesiten apoyo para abrir más días a la semana.

Desde 2022

En este mismo ámbito, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana también una dotación de 610.667 euros para prorrogar en 2026 las ayudas destinadas a sufragar los gastos de personal de los ayuntamientos en municipios con una población igual o inferior a 5.000 vecinos.

Activas desde 2022, estas subvenciones tienen como finalidad "reforzar las competencias municipales y contribuir a un mayor equilibrio territorial", según la Comunidad.