71 NEGOCIOS
La Comunidad de Madrid invertirá 700.000 euros en ayudas para comercios y hostelería de municipios pequeños
Isabel Díaz Ayuso anunció la inversión de 700.000 euros para renovar las ayudas a comercios, hostelería y farmacias, y visitó Cenicientos, donde se rehabilitará el gimnasio municipal con 184.000 euros
La Comunidad de Madrid invertirá 700.000 euros en la renovación de la línea de ayudas dirigida a comercios, establecimientos de hostelería y farmacias ubicados en los 44 municipios de menos de 1.000 habitantes de la región, de la que ya se han beneficiado 71 negocios.
La inversión se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana y la ha comunicado este viernes la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a Cenicientos, donde el Ejecutivo autonómico ha aportado 184.000 euros para rehabilitar el gimnasio municipal.
En una nota, la Comunidad detalla que las ayudas aprobadas serán de hasta 10.000 euros anuales por apertura de negocio y de hasta 5.000 para los que ya estén abiertos pero necesiten apoyo para abrir más días a la semana.
Desde 2022
En este mismo ámbito, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana también una dotación de 610.667 euros para prorrogar en 2026 las ayudas destinadas a sufragar los gastos de personal de los ayuntamientos en municipios con una población igual o inferior a 5.000 vecinos.
Activas desde 2022, estas subvenciones tienen como finalidad "reforzar las competencias municipales y contribuir a un mayor equilibrio territorial", según la Comunidad.
- Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros
- Confirmado por la Agencia para el Empleo de Madrid: ya está abierta la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas
- Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana en San Fernando de Henares
- La Cueva de Altamira presenta su nueva realidad virtual: los madrileños podrán visitarla sin abandonar sus hogares
- ¿Quiénes son 'Los Pancetas', el nuevo núcleo duro de Ayuso en la Asamblea de Madrid?
- La Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de un montañero madrileño en el Circo de Gredos (Ávila)
- Los cines del Palacio de Hielo cambian de manos: la francesa MK2 se los vende al productor de Pajares y Esteso
- San Fernando de Henares busca a Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana sin móvil ni documentación