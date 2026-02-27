IKEA
El 'efecto Punch' dispara las ventas del peluche orangután de IKEA: ya se está agotando en Madrid
Cientos de personas acuden a los IKEA de Madrid en busca del peluche orangután que se ha hecho viral gracias a un mono japonés que fue abandonado por su madre
Todos los días se viralizan historias, pero no todas causan el impacto emocional que ha provocado el mono Punch. Una historia que llega desde Japón, pero que se ha hecho eco alrededor de todo el mundo. Muestra de ello son las colas interminables en los IKEA de Madrid, con cientos de personas en busca de un orangután de felpa, similar al que se aferraba Punch.
El 'efecto Punch'
Un bebé macaco japonés del Ichikawa City Zoo, cerca de Tokio, fue abandonado por su madre al nacer. En sustitución, el mono encontró cobijo en el peluche viral y desde entonces no se ha separado de él, aunque se espera que el pequeño mono se integre con el resto de los suyos.
Este hecho se ha disparado en redes y ahora son muchos los que quieren adquirir el famoso peluche. Un objeto que llevaba tiempo en el catálogo de IKEA, pero que ahora ha cobrado un nuevo significado y, con ello, ha aumentado las ventas.
¿Qué precio tiene el peluche?
Se trata del 'Peluche, orangután', DJUNGELSKOG en la ficha oficial, y se está agotando en los IKEA de Madrid. Su precio es de 16,99 euros, su número de artículo 004.028.08 y su tamaño de 36 centímetros de altura, recomendado a partir de los 18 meses. Además, se puede lavar a máquina hasta los 40 grados e incorpora cierres de contacto en manos y pies para poder colgarlo de la cadera o la espalda.
Si deseas una alternativa más fácil de encontrar o si prefieres un formato pequeño, IKEA también tiene en su catálogo el 'Peluche mini/orangután', DJUNGELSKOG en la ficha oficial, que su tamaño es de 20 centímetros y solo cuesta 1,99 euros. Su número de artículo es 206.061.02 y se recomienda a partir de los 12 meses.
Un peluche para regalar amor
"Como las personas, este bonito y suave orangután necesita un hogar y mucho cariño", así lo describen en la propia web y aseguran que le encanta dar abrazos, consolar y escuchar y participar en juegos y travesuras. Eso sí, recuerdan que es una especie en peligro de extinción, por lo que los que lo quieran tendrán que cuidarlo y abrazarlo, tal y como piden desde IKEA.
Habrá que ser rápido para poder conseguir uno de ellos, por lo que es recomendable comprobar la disponibilidad antes de acudir a la tienda o, por el contrario, si te interesa comprarlo por Internet, lo podrás encontrar en la propia web de IKEA.
