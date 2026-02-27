El Círculo de Bellas Artes celebra cien años de historia con una exposición en la sala Goya

El horizonte de Madrid no se entiende sin la silueta escalonada del Círculo de Bellas Artes. Lo que hoy aceptamos como un símbolo inamovible de la calle Alcalá fue, hace exactamente 100 años, un desafío arquitectónico y social que rompió los moldes de la capital. Con motivo de este centenario, la institución presenta La casa de las artes, una exposición en la Sala Goya, disponible hasta el 10 de mayo, que disecciona el alma de esta obra proyectada por Antonio Palacios.

Inaugurado oficialmente el 8 de noviembre de 1926 por el rey Alfonso XIII, el edificio se levanta sobre los antiguos jardines del marqués de Casa Riera. Sin embargo, su nacimiento fue una auténtica batalla administrativa. Tras el concurso de 1919, el jurado desestimó el proyecto de Palacios por superar los 25 metros de altura permitidos. Solo la movilización de casi 200 socios y un decreto gubernamental que declaró al centro como Utilidad Pública permitieron que la visión del arquitecto se hiciera realidad.

Planta principal del Círculo de Bellas Artes / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Uno de los mayores atractivos de la muestra es comprender cómo Palacios rompió sus propios esquemas. En lugar de su habitual patio central, optó por una escalera imperial de doble tiro y un patio interior con vidrieras que organiza un programa multidisciplinar vertical.

La exposición permite redescubrir la función original de cada planta: la baja para el contacto con la calle; el entresuelo para el recreo íntimo con sus billares; y la monumental planta principal, con un salón bajo cúpula y un teatro para 2500 espectadores dispuesto a la manera griega.

La ingeniería de Palacios no dejó rincón al azar: los áticos acogieron la biblioteca y la actual Sala de Columnas (entonces dedicada al juego), mientras que las plantas superiores se destinaron a estudios de Bellas Artes.

Una pista de esgrima que se convertía en piscina

Incluso el subsuelo escondía una genialidad: un gimnasio donde el área de esgrima se transformaba en piscina durante los meses de calor. Para mayor comodidad, el arquitecto diseñó detalles como el vestíbulo de la calle Marqués de Casa Riera, pensado para que los socios bajaran del coche a cubierto en los días de lluvia.

Al exterior, el diseño respira la verticalidad de los rascacielos norteamericanos, pero con un "canon de belleza inmortal" basado en formas griegas. La exposición pone en valor esta estética atemporal, decorada por los escultores José Capuz y Juan Adsuara, y coronada por la icónica Minerva de Juan Luis Vassallo.

La Gran Vía con calima desde la terraza del Círculo de Bellas Artes, a 15 de marzo de 2022, en Madrid / Carlos Luján / Europa Press

A través de planos y fotografías de la época, la muestra revela cómo Palacios logró que cada piso se retranqueara hasta culminar en el gran torreón y su famosa azotea, regalando a Madrid su mirador más bello.

Más allá del patrimonio, la exhibición reconstruye las aspiraciones de una institución que sobrevivió a periodos oscuros —durante la Guerra Civil, el edificio fue incautado por el Frente Popular, convirtiéndose en cuartel, sede alternativa de la Casa del Pueblo y centro de propaganda— para desembocar en su refundación en 1983.

Información práctica para su visita

Si desea sumergirse en La casa de las artes y el universo de Antonio Palacios, estos son los detalles que debe conocer:

