Castellana Properties compra el centro comercial Islazul por 340 millones de euros

La socimi Castellana Properties ha firmado un acuerdo con los grupos internacionales de inversión inmobiliaria Henderson Park y Eurofund Group para la adquisición del centro comercial Islazul, situado en Carabanchel, por un total de 340 millones de euros. Se espera que la operación se cierre el próximo 30 de abril, según ha apuntado este viernes en un comunicado.

Tras esta adquisición, Castellana Properties alcanza los 23 activos, con una superficie bruta alquilable (SBA) de 692.105 metros cuadrados y un valor bruto de la cartera (GAV) superior a 2.222 millones de euros.

El centro comercial de Islazul cuenta con una superficie bruta alquilable de aproximadamente 90.000 metros cuadrados y una afluencia anual de cerca de 12 millones de visitas, de las cuales más del 40 % provienen de desplazamientos a pie o en transporte público. El activo suma 4.100 plazas de aparcamiento y tiene un área de influencia que supera los 1,9 millones de habitantes a menos de 15 minutos en coche. Desde su apertura en 2008 y una posterior remodelación parcial en 2019, Islazul alcanza una oferta comercial y de ocio que supera las 180 enseñas.

Según ha destacado Castellana Properties, compañía cotizada especializada en la adquisición y gestión de activos comerciales en España y Portugal, esta operación está alineada con la estrategia de invertir en activos líderes en sus áreas de influencia, con posibilidad de crecimiento a través de la gestión activa y proyectos de valor añadido.

El consejero delegado de la socimi, Alfonso Brunet, ha indicado que la estrategia de optimización de la cartera, tras la venta del portfolio de parques comerciales en las últimas semanas, les ha permitido reforzar su posición e invertir en este activo estratégico, alineado con su visión a largo plazo. Hace justo un mes, Castellana Properties llegó a un acuerdo con Ares Real Estate funds, filial de la gestora de inversiones Ares Management Corporation, para la venta de su porfolio de parques comerciales en España, un total de nueve activos valorados en 279 millones de euros.

El director de Inversiones para Europa en Henderson Park, Christophe Kuhbier, ha recordado que adquirieron Islazul hace 24 meses, en un momento marcado por fuertes correcciones en los mercados, lo que les permitió acceder a un activo "insustituible" y líder en su área de influencia "a niveles de rentabilidad nada habituales".

Por su parte, el consejero delegado de Eurofund Group, Ion Saralegui, ha añadido que en apenas dos años transformaron el centro comercial, mejorando su 'mix' comercial, su compromiso con la sostenibilidad y su competitividad a largo plazo.

Castellana Properties nació en 2015 y cotiza en el BME Growth desde el 25 de julio de 2018.