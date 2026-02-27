Ayuso asegura que el pueblo español "quiere" al rey emérito y cree que la Casa Real sabrá "hacer lo mejor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que el pueblo español "quiere" al Rey emérito y ha afirmado que la Casa Real sabrá "hacer lo mejor", tras ser preguntada por su posible vuelta a España tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que muestran la labor que tuvo el monarca. "Le deseo lo mejor", ha expresado.

Lo ha señalado ante los medios de comunicación desde Cenicientos, donde ha inaugurado el nuevo gimnasio municipal, después de que fuentes de Zarzuela hayan informado de que el Rey emérito puede regresar a residir a España cuando lo considere oportuno pero en la Casa del Rey consideran que si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país.

Así, Ayuso ha valorado que no tiene competencias para hablar sobre este asunto si bien ha subrayado que la Corona es una institución "muy querida" a la que se le deben muchas acciones durante siglos y que a España "le ha sentado bien". "Tenemos al frente de la Casa del Rey, hoy, al mejor monarca que se podía tener. A su padre, el pueblo español, también le quiere. Queremos lo mejor para ellos y para todos nosotros porque ir contra la Monarquía o simplemente ponerla en tela de juicio es cuestionar nuestra propia biografía. Y lo único que queremos es que siga por largos años, porque nos representa a todos, nos iguala a todos y es una institución altamente valorada", ha reivindicado, a la vez que ha destacado que está "a su entera disposición y con la máxima lealtad".

Sobre Juan Carlos I ha señalado que es "una persona vital, que tiene mucho que hacer", pero ha insistido en que su vuelta es una decisión que no le compete a ella y ha subrayado que la Casa Real sabrá "hacer lo mejor".

La presidenta madrileña ha insistido también en que la desclasificación de documentos de 23F buscaban extender "una nueva cortina de humo para desviar la atención" del Gobierno y ha señalado que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez "nada es real y todo siempre es una trampa". Asegura que lo que han demostrado los documentos desclasificados es que la Corona ha estado "siempre al servicio de España". "Estamos profundamente orgullosos de lo que somos como nación", ha expresado.