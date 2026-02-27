Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTES

Una avería eléctrica interrumpe la circulación en la Línea 6 de Metro entre Diego León y Cuatro Caminos

Una avería eléctrica en la catenaria de la Línea 6 de Metro ha provocado la interrupción del servicio entre Diego León y Cuatro Caminos, afectando a miles de usuarios este viernes por la tarde

Andén de la Línea 6 en Avenida de América.

Andén de la Línea 6 en Avenida de América. / Máximo García de la Paz

Paula Correa

La circulación de trenes en la Línea 6 de Metro, la más utilizada por los usuarios, ha quedado interrumpida a primera hora de la tarde de este viernes entre las estaciones de Diego León y Cuatro Caminos por una avería eléctrica. "El tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas". ha informado por redes la empresa de transportes.

En concreto, la incidencia se ha registrado sobre las 13.00 horas debido a una avería eléctrica en las instalaciones, concretamente en la catenaria, según han informado a Europa Press fuentes de Metro.

Ambos sentidos

En un primer momento, la interrupción ha afectado al tramo entre Diego de León y Nuevos Ministerios y posteriormente se ha ampliado hasta Cuatro Caminos, en ambos sentidos.

Personal de Metro trabaja solucionar la incidencia lo antes posible para poder restablecer la circulación cuanto antes.

Aunque la incidencia solo afecta al tramo entre Diego de León y Nuevos Ministerios, la circulación en el resto de la línea está sufriendo demoras.

Noticias relacionadas

"En Legazpi llevamos más de 10 min esperando a que llegue un tren en el Andén 1 y sin aviso de próximo tren. En cambio en el otro andén ya han pasado 2 trenes. Si no se sabe cuando va a llegar el siguiente tren que lo indiquen en las pantallas", se quejaba un usuario. "¿Podéis porfa avisarlo a la entrada de la estación? Así no validamos el billete, sería un puntazo", pedía otro, reflejando una situación repetida entre las quejas.

