La ampliación norte de la línea 11 de Metro entre Mar de Cristal y Valdebebas reservará espacio para dos futuras estaciones

La futura ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid incluirá la previsión de espacio para levantar, más adelante, dos nuevas estaciones en el recorrido que atravesará el norte de la capital. Estas infraestructuras potenciales darían servicio al parque empresarial Cristalia, ubicado en el distrito de Hortaleza, y al próximo centro comercial proyectado en Valdebebas.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, explicó este viernes, durante un acto celebrado en Aranjuez, que los estudios informativos de este tipo de proyectos contemplan habitualmente reservas de trazado. El objetivo es facilitar la construcción de nuevas paradas “en el futuro, cuando sea necesario”, sin tener que modificar sustancialmente la infraestructura principal.

Tras el periodo de alegaciones iniciado el pasado otoño, la Consejería ha dado luz verde al estudio informativo correspondiente al tramo norte de la Línea 11, que conectará Mar de Cristal con Valdebebas. El documento aprobado mantiene la previsión de dejar espacio para dos estaciones adicionales, pensadas para atender tanto la zona empresarial de Cristalia como el futuro complejo comercial de Valdebebas.

Según la planificación, la posible estación en el área industrial de Cristalia se ubicaría en la calle Vía de los Poblados, entre las paradas proyectadas de Mar de Cristal y el barrio de Las Cárcavas, junto a IFEMA. Desde allí, el trazado continuaría hacia el intercambiador de Valdebebas y Ciudad de la Justicia, el Hospital Isabel Zendal, la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Valdebebas Norte.

La Consejería ha optado finalmente por la cuarta de las alternativas analizadas para este tramo septentrional, que contará con una longitud de 8,2 kilómetros y una inversión estimada en 600 millones de euros.

Con esta prolongación, la Línea 11 se convertirá en un gran eje transversal de más de 33 kilómetros y alrededor de una veintena de estaciones, enlazando el suroeste y el nordeste de la región, desde Cuatro Vientos hasta Valdebebas. Además, permitirá la conexión con la Línea 8 en la estación de Mar de Cristal, reforzando la red de transporte público en uno de los corredores de mayor crecimiento urbanístico de la capital.