Adif trabaja contrarreloj para restablecer el AVE directo entre Málaga y Madrid tras el desprendimiento en Álora

El restablecimiento del AVE directo entre Málaga y Madrid se ha convertido en una carrera contrarreloj para Adif. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha intensificado los trabajos en la zona de Álora, donde operarios y maquinaria pesada trabajan en turnos de 24 horas para reparar el grave desprendimiento de un talud que mantiene cortada la conexión de alta velocidad.

Según han informado fuentes de Adif este viernes, las obras "revisten una gran complejidad" técnica debido a la inestabilidad del terreno y al enorme volumen de material desplazado.

200.000 metros cúbicos de tierra y una línea de alta tensión

La operativa no solo se enfrenta a la naturaleza del terreno, sino a obstáculos logísticos críticos. Los trabajos se centran inicialmente en la retirada de material, estimando que será necesario movilizar más de 200.000 metros cúbicos de tierra. Además, la reparación exige la demolición parcial del muro de contención actual, una estructura de unos quince metros de altura que debe ser asegurada antes de intervenir sobre la infraestructura ferroviaria dañada.

Otro factor que condiciona el plan de trabajo es la proximidad de una línea de alta tensión que deberá ser trasladada para garantizar la seguridad de los operarios. Para hacer frente a esta situación, Adif ha desplegado un arsenal de maquinaria especializada que incluye siete retroexcavadoras, trece camiones de gran capacidad, un bulldozer y una pala cargadora, entre otros vehículos pesados.

¿Cuándo volverá el AVE directo a Málaga?

Pese a la intensidad de los trabajos, los usuarios deberán esperar. Adif mantiene la previsión de que el corte de vía se prolongue, al menos, hasta el 23 de marzo. Hasta entonces, el Plan Alternativo de Transporte sigue vigente para todos los viajeros.

El trayecto entre la capital malagueña y la estación de Antequera-Santa Ana se realiza exclusivamente por carretera, y desde ese punto se retoma el viaje en tren hacia Madrid. Esta interrupción se prolonga desde el pasado 18 de febrero, ya que antes de este desprendimiento la línea ya sufría cortes debido a un accidente previo en Adamuz, Córdoba.

Preocupación ante la Semana Santa

La noticia ha generado una profunda inquietud en el sector servicios de la Costa del Sol. Empresarios y hosteleros denuncian que este bloqueo ferroviario en una arteria tan vital supondrá pérdidas millonarias. La fecha estimada de reapertura sitúa la normalización del servicio a las puertas de la Semana Santa, una época turística clave donde la conectividad directa con la capital es esencial para la economía malagueña.