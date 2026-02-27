Un accidente entre una moto y un coche en Collado Mediano deja dos heridos de distinta consideración

Los ocupantes de una motocicleta, una mujer de 49 años y un hombre de 57, han resultado heridos de distinta gravedad tras colisionar con un coche en la confluencia de las carreteras M-600 y M-623 en Collado Mediano.

Según ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112, el siniestro se ha producido en torno a las dos de la tarde de este viernes al colisionar por alcance una motocicleta y un turismo.

Las personas que viajaban en la motocicleta han resultado heridas. La mujer, la más grave, con un traumatismo craneoencefálico grave quien tras ser estabilizada e intubada por el personal sanitario del SUMMA 112, ha sido trasladada en helicóptero al hospital Puerta de Hierro.

Por su parte, el hombre, con lesiones de carácter moderado ha sido conducido en una UVI del SUMMA 112 al Hospital Clínico.