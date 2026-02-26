Vox también salva de la reprobación al alcalde de Móstoles pese a exigir su dimisión

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha rechazado este jueves la reprobación del alcalde, Manuel Bautista (PP), solicitada por el PSOE tras las acusaciones de presunto acoso laboral y sexual a una exconcejala del Partido Popular. La moción no ha salido adelante después de que Vox votara junto al PP y el concejal no adscrito para tumbar la iniciativa.

La portavoz de Vox en Móstoles, Nieva Machín, había pedido públicamente la dimisión del alcalde en los últimos días. Sin embargo, sus dos concejales han votado en contra tanto de la reprobación como de la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos.

Machín ha defendido la postura de su grupo asegurando que “la política se debe ejercer con rigor y no a través de declaraciones grandilocuentes vacías de contenido”, y ha insistido en que no apoyarán iniciativas que, a su juicio, buscan “el titular y el ruido”. No obstante, ha reiterado durante el Pleno que “el alcalde debe dimitir”.

PSOE, Más Madrid y Podemos apoyaron la reprobación del alcalde de Móstoles

La propuesta presentada por el PSOE incluía la reprobación del alcalde y otras medidas ante unas acusaciones que, según los socialistas, “dañan gravemente la credibilidad institucional del Ayuntamiento de Móstoles”. La moción contó con el respaldo de Más Madrid y Podemos, pero no logró la mayoría necesaria.

Inicialmente, el texto también contemplaba la reprobación del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y de la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán. Sin embargo, estas reprobaciones fueron retiradas tras un informe del secretario municipal que señalaba que no pueden reprobarse personas que no forman parte de la Corporación local, en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Pleno sí mantuvo la propuesta de reprobación de Alberto Pérez Boix, coordinador de Recursos Humanos, Hacienda y Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles y persona cercana al alcalde. La oposición exigió su cese político tras unas declaraciones en defensa de Bautista en las que cuestionaba las acusaciones y utilizaba expresiones consideradas ofensivas.

Aunque la reprobación tampoco prosperó, los grupos de la oposición reclamaron su dimisión o destitución inmediata por considerar sus palabras “intolerables”.

Rechazada también la comisión de investigación y el protocolo contra el acoso

El rechazo de la moción ha supuesto además que no se aprueben otras medidas planteadas por el PSOE, como la creación de un protocolo interno contra el acoso sexual y laboral, un canal confidencial de denuncias en la web municipal y la constitución de una comisión de investigación sobre el caso.

La votación evidencia la división política en el Ayuntamiento de Móstoles y mantiene al alcalde Manuel Bautista en el cargo, pese a las peticiones públicas de dimisión formuladas por Vox y la oposición.