Verdeliss reta sus límites: corre 24 horas sin parar en Madrid y paraliza la capital española

El nombre de Verdeliss (Estefanía Unzu) vuelve a ser tendencia absoluta. La conocida influencer, empresaria y madre de ocho hijos, se encuentra en la recta final de su desafío más extremo: correr 24 horas sin parar sobre una cinta. El evento, que comenzó el miércoles 25 a las 19:00h, finalizará hoy jueves 26 a la misma hora en el escaparate del Decathlon de la calle Orense, en pleno centro de Madrid.

Tras conquistar el World Marathon Challenge 2025 (7 maratones en 7 continentes en 7 días), la navarra de 40 años ha querido poner a prueba su resistencia física y mental con una campaña publicitaria que ha paralizado la capital. El objetivo es simple pero brutal: mantenerse en movimiento durante un día completo sin pausas prolongadas para descansar o dormir.

Horarios y ubicación del evento

Inicio: Miércoles, 25 de febrero a las 19:00.

Miércoles, 25 de febrero a las 19:00. Fin: Jueves, 26 de febrero a las 19:00.

Jueves, 26 de febrero a las 19:00. Lugar: Calle de Orense, Madrid (Tienda Decathlon).

Una de las mayores incógnitas en redes sociales ha sido la logística del reto. Su marido, Aritz Seminario, ha arrojado luz sobre el asunto en el programa El tiempo justo. Según ha explicado, Verdeliss se hidrata con bebidas energéticas y alimentos específicos de larga distancia.

En cuanto a las necesidades fisiológicas, Aritz ha confirmado que la influencer procura realizar paradas rápidas cada tres o cuatro horas, demostrando una capacidad de recuperación que muchos tildan de "sobrehumana". "Nuestros ocho hijos son testigos del trabajo diario que hay detrás", afirmaba Seminario, defendiendo el estilo de vida de su esposa.

No todo han sido mensajes de apoyo. En el plató de Telecinco, colaboradores como Antonio Rossi han calificado la acción como una "locura insana". Por su parte, Joaquín Prat ha recordado que, más allá de la gesta deportiva, se trata de una estrategia publicitaria de gran impacto.

A pesar de las críticas, Verdeliss busca enviar un mensaje de empoderamiento: que la maternidad y la edad no son barreras para alcanzar metas de alto rendimiento.

Noticias relacionadas

Perfil de Verdeliss: De GH VIP al Ultra Running

Estefanía Unzu ha pasado de ser una pionera en YouTube a una referente del ultra running en España. Con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, su transición al deporte de élite la ha llevado a ganar competiciones internacionales, consolidando su marca personal más allá del contenido familiar.