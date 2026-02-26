ACCIDENTE LABORAL
Un trabajador herido grave tras caerse en un centro comercial en San Sebastián de los Reyes
El hombre de 52 años sufrió un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al Hospital La Paz
Un hombre ha resultado herido grave tras caer de una azotea mientras trabajaba en un conocido centro comercial en San Sebastián de los Reyes, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La víctima, de 52 años, se precipitó desde una altura aproximada de 2,5 metros. Cuando llegaron las Emergencias, los bomberos tuvieron quer realizar una maniobra especial para trasladar al herido por la fachada desde la azotea, a unos 15 metros de altura, al suelo. Para ello tuvieron que hacer uso de una camilla de vacío, después de que uno de los bomberos asegurase al trabajador junto a él, y con la ayuda de la autoescala.
Sanitarios del SUMMA lograron estabilizar al paciente y transladarlo al Hospital La Paz, donde queda ingresado con traumatismo craneoencefálico moderado y en una situación potencialmente grave.
- Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
- El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
- Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Torrejón de Ardoz
- Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros
- La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: los ayuntamientos ya pueden solicitar esta subvención para equipar sus bibliotecas municipales