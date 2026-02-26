Un trabajador herido grave tras caerse en un centro comercial en San Sebastián de los Reyes

Un hombre ha resultado herido grave tras caer de una azotea mientras trabajaba en un conocido centro comercial en San Sebastián de los Reyes, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La víctima, de 52 años, se precipitó desde una altura aproximada de 2,5 metros. Cuando llegaron las Emergencias, los bomberos tuvieron quer realizar una maniobra especial para trasladar al herido por la fachada desde la azotea, a unos 15 metros de altura, al suelo. Para ello tuvieron que hacer uso de una camilla de vacío, después de que uno de los bomberos asegurase al trabajador junto a él, y con la ayuda de la autoescala.

Sanitarios del SUMMA lograron estabilizar al paciente y transladarlo al Hospital La Paz, donde queda ingresado con traumatismo craneoencefálico moderado y en una situación potencialmente grave.