Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa a MadridJavier CercasMercado de San MiguelViniciusDesaparecido San FernandoLos PancetasErnesto SevillaOkupa Marisa PorcelCueva de Altamira
instagramlinkedin

ACCIDENTE LABORAL

Un trabajador herido grave tras caerse en un centro comercial en San Sebastián de los Reyes

El hombre de 52 años sufrió un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al Hospital La Paz

Así ha sido el rescate del hombre que ha sufrido un accidente laboral en una superficie comercial de San Sebastián de los Reyes

Así ha sido el rescate del hombre que ha sufrido un accidente laboral en una superficie comercial de San Sebastián de los Reyes

Raquel Serrano

Javier Niño González

Madrid

Un hombre ha resultado herido grave tras caer de una azotea mientras trabajaba en un conocido centro comercial en San Sebastián de los Reyes, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La víctima, de 52 años, se precipitó desde una altura aproximada de 2,5 metros. Cuando llegaron las Emergencias, los bomberos tuvieron quer realizar una maniobra especial para trasladar al herido por la fachada desde la azotea, a unos 15 metros de altura, al suelo. Para ello tuvieron que hacer uso de una camilla de vacío, después de que uno de los bomberos asegurase al trabajador junto a él, y con la ayuda de la autoescala.

Noticias relacionadas

Sanitarios del SUMMA lograron estabilizar al paciente y transladarlo al Hospital La Paz, donde queda ingresado con traumatismo craneoencefálico moderado y en una situación potencialmente grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
  2. El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
  3. Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
  4. Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
  5. Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Torrejón de Ardoz
  6. Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros
  7. La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano
  8. Confirmado por la Comunidad de Madrid: los ayuntamientos ya pueden solicitar esta subvención para equipar sus bibliotecas municipales

Madrid lidera la sanidad pública: siete hospitales entre los 250 primeros en el 'ranking' mundial de Newsweek

Madrid lidera la sanidad pública: siete hospitales entre los 250 primeros en el 'ranking' mundial de Newsweek

Prisión permanente por matar a un anciano y ocultarlo en un bidón con cal: se defendió asegurando que sufría el "síndrome del cuidador quemado"

Prisión permanente por matar a un anciano y ocultarlo en un bidón con cal: se defendió asegurando que sufría el "síndrome del cuidador quemado"

Fallece el padre de un vecino de Alcobendas y la asegura no responde: FACUA Madrid logra una indemnización de más de 4.000 euros

Fallece el padre de un vecino de Alcobendas y la asegura no responde: FACUA Madrid logra una indemnización de más de 4.000 euros

El personal shopper inmobiliario revela los consejos clave para comprar una vivienda en Madrid: "Hay muchos costes ocultos"

El personal shopper inmobiliario revela los consejos clave para comprar una vivienda en Madrid: "Hay muchos costes ocultos"

Un 38% de los españoles nunca se ha revisado la audición, pese a que 9 de cada 10 creen que afecta a la calidad de vida

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo