Un joven acepta seis años de cárcel por intentar matar a un policía en el Metro de Gran Vía en 2024

Un joven acusado de intentar matar a un agente de la Policía Nacional en el Metro de Gran Vía en 2024, que llegó a arrebatarle su arma reglamentaria, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y ha aceptado 6 años de cárcel por un delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Este jueves se iba a celebrar el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que la Fiscalía pedía para el acusado, J.A.M., hasta 10 años de cárcel antes de llegar a un acuerdo. El hombre chileno consiguió quitarle la pistola al agente y trató de dispararle, pero no lo logró: el arma tenía el seguro puesto.

Sin embargo, antes del juicio, el joven J.A.M. ha admitido los hechos y ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal y la acusación particular. Así, ha logrado que la reducción de la condena a solo seis años de prisión, con la expulsión a su país a los dos años de cumplir la pena. Tras esta vista oral, el juez redactará una condena de acuerdo a los términos de la conformidad.

Los hechos ocurrieron el 30 de de diciembre de 2024 sobre las 17:30 horas en la estación de Metro de Gran Vía, según relata el Ministerio Fiscal. Entonces, dos agentes de la Policía vestidos de paisano pararon al condenado y a otro presunto hombre a los que seguían por un delito cometido. Según apunta la acusación, durante el registro, el joven se mostró "agresivo" y empezó a gritar "¡me están intentando robar!", generando una confusión que aprovechó su acompañante para huir.

Posteriormente, el condenado, de 25 años, forcejeó con uno de los agentes y le arrebató el arma reglamentaria, una HK USP Compact. Llegó a encañonarle y pulsar el percutor mientras apuntaba a su abdomen, pero el seguro permitió que la bala no se disparara. Según la Fiscalía, el joven cargó entonces la pistola y trató de volver a disparar, pero de nuevo falló. Entonces, el policía consiguió reducirle con ayuda de de su compañero y de los vigilantes de seguridad del Metro. Como consecuencia del forcejeo, el policía sufrió una contusión en la rodilla izquierda y un esguince de tobillo derecho, lesiones que tardaron cinco días en curar y no dejaron secuelas.