Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa a MadridViniciusEl GrecoLos PancetasErnesto SevillaUrbanismoOkupa Marisa PorcelCueva de AltamiraEl tiempo
instagramlinkedin

TRIBUNALES

Un joven acepta seis años de cárcel por intentar matar a un policía en el Metro de Gran Vía en 2024

En la estación de Metro de Gran Vía, el acusado forcejeó con un agente, le quitó su arma y trató de dispararle, aunque el seguro evitó que la bala saliera, según el relato de los hechos

Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro de Gran Vía.

Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro de Gran Vía. / Europa Press/ Eduardo Parra

Javier Niño González

Madrid

Un joven acusado de intentar matar a un agente de la Policía Nacional en el Metro de Gran Vía en 2024, que llegó a arrebatarle su arma reglamentaria, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y ha aceptado 6 años de cárcel por un delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Este jueves se iba a celebrar el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que la Fiscalía pedía para el acusado, J.A.M., hasta 10 años de cárcel antes de llegar a un acuerdo. El hombre chileno consiguió quitarle la pistola al agente y trató de dispararle, pero no lo logró: el arma tenía el seguro puesto.

Sin embargo, antes del juicio, el joven J.A.M. ha admitido los hechos y ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal y la acusación particular. Así, ha logrado que la reducción de la condena a solo seis años de prisión, con la expulsión a su país a los dos años de cumplir la pena. Tras esta vista oral, el juez redactará una condena de acuerdo a los términos de la conformidad.

Los hechos ocurrieron el 30 de de diciembre de 2024 sobre las 17:30 horas en la estación de Metro de Gran Vía, según relata el Ministerio Fiscal. Entonces, dos agentes de la Policía vestidos de paisano pararon al condenado y a otro presunto hombre a los que seguían por un delito cometido. Según apunta la acusación, durante el registro, el joven se mostró "agresivo" y empezó a gritar "¡me están intentando robar!", generando una confusión que aprovechó su acompañante para huir.

Noticias relacionadas

Posteriormente, el condenado, de 25 años, forcejeó con uno de los agentes y le arrebató el arma reglamentaria, una HK USP Compact. Llegó a encañonarle y pulsar el percutor mientras apuntaba a su abdomen, pero el seguro permitió que la bala no se disparara. Según la Fiscalía, el joven cargó entonces la pistola y trató de volver a disparar, pero de nuevo falló. Entonces, el policía consiguió reducirle con ayuda de de su compañero y de los vigilantes de seguridad del Metro. Como consecuencia del forcejeo, el policía sufrió una contusión en la rodilla izquierda y un esguince de tobillo derecho, lesiones que tardaron cinco días en curar y no dejaron secuelas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los precios de 'Madrilucía', la primera gran feria andaluza en Madrid: casetas y entradas ya disponibles
  2. El motivo por el que Antonio Tejero, guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel de Alcalá
  3. Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos
  4. Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
  5. Un joven armado con una escopeta y una ballesta se atrinchera en Torrejón de Ardoz
  6. Compra una vivienda en Las Rozas y la encuentra okupada por la hija de Marisa Porcel y su pareja: 'Me ofrecí a abonar la mudanza, sus abogados y a darles 20.000 euros
  7. El Mercado de San Miguel, de nuevo en marcha: qué cambia (y qué no) tras la remodelación
  8. La presa más antigua de Madrid está a poco más de una hora del centro: construida en el siglo XIX y con un sistema 'a lo romano

Un curso online y gratuito sobre IA: así es la formación para jóvenes madrileños de Founderz y Microsoft

Un curso online y gratuito sobre IA: así es la formación para jóvenes madrileños de Founderz y Microsoft

San Fernando de Henares busca a Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana sin móvil ni documentación

San Fernando de Henares busca a Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana sin móvil ni documentación

Un joven acepta seis años de cárcel por intentar matar a un policía en el Metro de Gran Vía en 2024

Un joven acepta seis años de cárcel por intentar matar a un policía en el Metro de Gran Vía en 2024

Todo sobre las nuevas terrazas de hostelería que van a llegar a Toledo: en zonas verdes, por diferentes barrios y durante 5 años

Todo sobre las nuevas terrazas de hostelería que van a llegar a Toledo: en zonas verdes, por diferentes barrios y durante 5 años

Denuncian a un hombre por malos tratos y acaba detenido también por pasar droga

Denuncian a un hombre por malos tratos y acaba detenido también por pasar droga

El Hospital La Princesa supera las 130 cirugías de implante coclear en quince años

El Hospital La Princesa supera las 130 cirugías de implante coclear en quince años